落ち着いた試合運びは、兼任監督としてチームを率いる者の真骨頂だった。「大和証券Mリーグ2025-26」3月16日の第2試合はEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）がトップを獲得。トップからラスまでわずか4700点差という接戦を制し、個人9勝目を挙げた。チームは2位のKONAMI麻雀格闘倶楽部と122.4ポイント差。残り6戦でレギュラーシーズン首位通過を狙う。

【映像】大接戦から勝利をもぎ取った亜樹のアガリ

第1試合は勝又健志（連盟）が大きく沈んだ3着。当試合は東家から亜樹、TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）、渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）、U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）の並びで始まった。

東1局は瀬戸熊が1人テンパイで流局。東3局、多井が瑞原から5800点をアガりリード。亜樹は東4局、その多井から七対子の1600点をアガって加点した。南2局は亜樹が3巡目リーチ。南が暗刻のチャンス手、意表を突く東単騎で瑞原からロン。リーチ・南・赤の5200点でトップ目に立った。

4選手、誰もが3万点を超えないせめぎ合い。南4局は4着で親の瑞原が1人テンパイ、2100点（＋300点、供託1000点）と連荘し、同2本場を迎えた。まず瀬戸熊が南をポン。2・5索待ちでテンパイ一番乗り。亜樹はタンヤオ・赤2の手を慎重に進め、中盤にイーシャンテン。カン六万をチーして、二万と2筒のシャンポン待ちでテンパイした。

瀬戸熊の待ちが5枚、亜樹はわずか1枚という劣勢。瑞原からもリーチがかかり、トップとラスが隣り合わせのめくり合いが展開された。結果は瀬戸熊が2筒を掴み、亜樹がロン。タンヤオ・赤2の3900点（＋600点）で試合終了した。亜樹は今期2度目となる個人3連勝を達成。当試合は多井の5800点が最高打点、満貫以上のアガリは0という珍しい試合展開だった。

試合後のインタビューでは「接戦は苦手ですが、Mリーグでは成績が良いみたいで」と笑顔に。この日は勝又の誕生日だったことにも触れ、「先生がずっとちょっと不調で…。1カ月ぶりくらいの登板でした。満貫をアガったけれどいいところがない、というところから3着になって。（自分が）トップを取ってプラスで終えられたら、という気持ちで出ました」と語った。

レギュラーシーズンは残り6試合となり、KONAMI麻雀格闘倶楽部との直接対決が続く。「優勝を目指しています」と改めて大目標を口にした亜樹に、ファンからは「亜樹監督がんばって！」「もう君が優勝だよ」「亜樹ナイス〜〜〜〜！！」と熱い声援が寄せられた。

【第2試合結果】

1着 EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）3万3100点／＋53.1

2着 渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）2万3500点／＋3.5

3着 U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）2万1900点／▲18.1

4着 TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）2万1500点／▲38.5

【3月16日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋885.2（114/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋762.8（114/120）

3位 BEAST X ＋563.4（114/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋11.7（112/120）

5位 赤坂ドリブンズ ▲5.9（114/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲201.4（116/120）

7位 TEAM雷電 ▲202.8（116/120）

8位 U-NEXT Pirates ▲547.6（116/120）

9位 EARTH JETS ▲585.8（116/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲679.6（112/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

