広島のサンドロ・ファビアン外野手（２８）が１６日、“シーズン仕様”への切り替えを強調した。オープン戦８試合で２６打数２安打、打率・０７７と低迷するものの「シーズンが始まれば全て変わる」ときっぱりだ。新井監督からレギュラーとして期待されている一人。残り５試合で最終調整に入る。

数字の上では、極度の不振にあえいでいる。オープン戦は打率・０７７。それでもファビアンは、さらりと言った。「今は結果が出ていないが、シーズンが始まればメンタルも全て変わる。自信を持っている」。その表情に、焦りの色は一切ない。

言葉を裏付ける、豊富な経験がある。「米国にいた時も、そんなことはよくあった。本当は結果を出したいけど、なぜか分からないが（結果が）出ないんだ」と首をひねる。来日１年目の昨年オープン戦も打率・１６３で終えていた。

もどかしさを抱えつつも自分を見失わず、貫ける精神的な強さが真骨頂だ。昨年はシーズンを迎えれば、きっちり結果を出した。今年は春季キャンプから新井監督にレギュラーを確約された。

練習では福地１軍打撃チーフコーチからの指導に耳を傾ける。体の使い方や下半身のバランスについてなど、助言を受けた。「もっとうまく（体を）使えたら、もっと良い打球が飛ぶと言われたんだ。良いアドバイスをもらったよ。ありがたい」。向上心を持ち続ける姿勢にも頼もしさを感じる。

今季も打線の中心には、ファビアンがいる。「守備でも打撃でも毎試合、毎打席で自分のベストを尽くしたい。そういう気持ちでプレーする」。オープン戦残り５試合で最終調整を終え、球春の訪れとともに、バットでチームをけん引する。