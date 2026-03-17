＜大相撲三月場所＞◇九日目◇16日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】親方衆も笑う！デジャブのような光景（実際の様子）

三段目の土俵で、まるでビデオの巻き戻しを見ているかのような珍事が発生した。一度ならず二度までも、決着の瞬間に「物言い」がつく異例の展開に、館内はどよめきと拍手に包まれた。

問題のシーンは三段目七十八枚目・松蘭（放駒）と三段目八十枚目・菊ノ城（秀ノ山）の一番。一度目の対戦では、激しい攻防の末に両者が土俵際でもつれるようにしてほぼ同時に転落。行司の軍配は松蘭に上がったものの、すぐさま勝負審判から手が挙がった。協議の結果、判定は「同体」となり、取り直しが決定。館内からは「もう一丁！」と期待を込めた拍手が沸き起こった。

しかし、ドラマはここで終わらなかった。取り直しの一番、先ほど以上に慎重かつ必死な形相でぶつかり合った両力士だったが、またしても土俵際で同時にもつれ込んだ。今度行司が軍配を掲げたのは菊ノ城。だが、デジャヴのように再び審判の手が挙がり、二度目の「物言い」がついた。

「またか」際どい決着が二度連続

あまりに際どい決着が二度連続したことで、土俵下に集まった勝負審判の親方衆も、思わず顔を見合わせて一様に笑みを浮かべる一幕があった。この珍しい光景に、ABEMAの視聴者からも「微妙」「もいっちょやな」「みんな笑てる」「リプレイを見てるみたい」「またか」と驚きと笑いの混じったコメントが殺到。館内も驚きのどよめきから、一生懸命な両者への拍手に変わった。

最終的に、二度目の協議の結果は「軍配差し違え」で松蘭の勝利。勝ち名乗りを受けた松蘭に対し、敗れた菊ノ城は「自分の方が早かったのではないか」と言わんばかりに納得のいかない表情を浮かべ、何度も首を傾げながら花道を後にした。（ABEMA／大相撲チャンネル）