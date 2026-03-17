侍ジャパンが準々決勝で敗退したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は、有料配信動画サービス「Netflix」が日本の独占放送権を獲得したため、地上波でのテレビ放送がない。有料のみの配信は、学生にとって大打撃だ。特に高校球児は、寮生活や下宿、スマホ禁止など高校野球ならではの環境に身を置いている場合が多く、影響を受ける可能性が高い。

では、今春選抜に出場する「未来の侍」は、支障なく今大会を視聴できただろうか――。世間が大谷の本塁打に熱狂した傍ら、選抜開幕を控える球児たちに有料配信による影響があったか聞いてみた。

Netflix未契約の選手は、視聴するためにあの手この手を使っていた。ある寮生活中の選手は、両親にNetflixの契約を懇願して「大会期間だけならいいよ」と無事に権利を勝ち取った。他にも、契約している選手の部屋に集まったり、指導者のスマホを借りたり――。ある選手は「高校生の半分ぐらいはNetflixに入っているので大丈夫だと思います」と教えてくれた。

有料配信である以上、全員が視聴できるわけではない。ある私立校の寮は自室しか入ることができない規則で、部屋の行き来が禁止されている。2人1部屋で、その2人ともが契約していない場合は視聴を諦めるしかない。地上波放送があれば…と唇をかみつつ、一球速報を追った。

スマホの使用が禁止されている学校の選手も「WBC見ていないですね」と明かす。寮内のテレビもNetflixと契約していないため、指導者に結果を教えてもらったり、翌日の新聞でチェックしたり。地上波放送があれば、テレビの前にみんなで集まり応援していたかもしれない。

地上波放送を望む声は、以前からNetflixを契約していた選手からも挙がった。前回大会で家族や友人とテレビ視聴で盛り上がった経験があるからだ。若者でも一定数は野球の有料配信に抵抗を感じたようだ。

ここで、当たり前のようで当たり前ではなくなった、大切な話を一つ。19日開幕の選抜大会は、地上波放送があります。何気なくテレビを見ていた少年少女が、甲子園に憧れて野球を始めるなんてことがあるかも。Netflixが掲げるWBC宣伝コピーは「MAKE DRAMA」。ドラマ性なら高校野球も負けない。センバツ、見ましょう。（記者コラム・河合 洋介）