「ゼッテリア」から竜田チキンバーガー2商品が登場　店内で1枚ずつ揚げたBIGチキンはボリューム満点で大満足！

ハンバーガーチェーン『ゼッテリア』からBIGな竜田チキンを使ったメニューが登場する。2026年3月18日から売り出されるのは、「チキン南蛮 タルタルバーガー」と「油淋鶏バーガー」。大きなチキンが豪快に挟まれた新商品、いったいどんな味わいなのか。

定食の定番メニューがバーガーに！

店内手仕込みのBIG竜田チキンを使用した新商品が2026年3月18日から発売する。

チキン南蛮や油淋鶏はご飯のお供のイメージだが、そんな定食メニューがバンズに挟まれて登場。

「竜田チキンバーガーフェア」

「チキン南蛮 タルタルバーガー」は、店内で1枚ずつ揚げた竜田チキンに九州醤油や黒酢を合わせた”特製甘酢ダレ”をかけ、さらにタルタルソース、キャベツを挟んだメニューだ。

サクサクでジューシーなチキンは、大きくてボリューム満点な見た目。しっかり食べ応えがありそうだ。

「甘みと酸味のバランスが絶妙な甘酢ダレと、まろやかでコクのある特製タルタルソースは相性抜群です。本格的なチキン南蛮の味わいをバーガーで手軽にお楽しみください」（同社）。

「油淋鶏バーガー」はチキン南蛮同様、店内仕込みの竜田チキンに食べるラー油や白髪ねぎ、甘酢ダレを合わせたメニュー。

サクサクのチキンとねぎのシャキシャキが組み合わさり、食感も楽しめるだろう。

「食べるラー油の香ばしいニンニクの味わいと程よい辛み、白髪ねぎの風味が竜田チキンの旨みを引き立てます」と同社はアピールしている。

どちらの商品にもふわふわ食感のバンズを使用しており、チキンとのコントラストも楽しめそうだ。

「チキン南蛮 タルタルバーガー」は税込560円

■チキン南蛮 タルタルバーガー 税込560円

チキン南蛮 タルタルバーガー 税込560円

■油淋鶏バーガー 税込590円

油淋鶏バーガー 税込590円

販売期間：2026年3月18日〜4月中旬（なくなり次第終了）

販売場所：一部店舗を除く246店舗で販売予定

【画像】ゼッテリア「竜田チキンバーガーフェア」メニュー一覧（3枚）