「WBC2026日本代表に選ばれてほしかった選手」ランキング！ 2位「ダルビッシュ有」を抑えた1位は？【2026年調査】
WBC2026の開幕が近づき、ファンの間では代表メンバーの顔ぶれに熱い視線が注がれています。最強の布陣がそろった一方で、「あの選手の勇姿も見たかった」という声も少なくありません。今回は、ファンが選ぶ「代表に選ばれてほしかった選手」の顔ぶれを見ていきましょう。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に関するアンケートを実施しました。その中から、「WBC2026日本代表に選ばれてほしかった選手」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
サンディエゴ・パドレスに所属するベテラン右腕です。2023年大会では精神的支柱として世界一に貢献し、2024年には日米通算200勝を達成しました。2026年は右肘手術により全休を発表しており、選手としての出場はかないませんが、アドバイザーとしてチームを支えています。
▼回答者コメント
「いるだけでチームがびりっと引き締まる感じ」（50代女性／東京都）
「怪我さえなければ出られたのにと残念」（30代女性／神奈川県）
「ベテランで他の選手をまとめられそうなリーダー性もあると思うからです」（30代女性／宮城県）
ロサンゼルス・ドジャースへ移籍した「令和の怪物」です。NPB時代には史上最年少での完全試合達成や13者連続奪三振など、異次元の記録を樹立しました。165km/hを誇る直球は世界中から注目されており、メジャー1年目の挑戦と重なる時期ではありますが、その快投を望む声が多数寄せられました。
▼回答者コメント
「有力な選手だと期待していたので選ばれてほしかったと思いました」（30代女性／茨城県）
「アンチを黙らす活躍をしてほしいと思いました」（60代男性／宮城県）
「世界を驚かせるような圧倒的な剛速球を、再びWBCの舞台で投げ込む姿が見たかったから」（30代男性／長崎県）
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に関するアンケートを実施しました。その中から、「WBC2026日本代表に選ばれてほしかった選手」ランキングの結果をご紹介します。
2位：ダルビッシュ有／42票
サンディエゴ・パドレスに所属するベテラン右腕です。2023年大会では精神的支柱として世界一に貢献し、2024年には日米通算200勝を達成しました。2026年は右肘手術により全休を発表しており、選手としての出場はかないませんが、アドバイザーとしてチームを支えています。
▼回答者コメント
「いるだけでチームがびりっと引き締まる感じ」（50代女性／東京都）
「怪我さえなければ出られたのにと残念」（30代女性／神奈川県）
「ベテランで他の選手をまとめられそうなリーダー性もあると思うからです」（30代女性／宮城県）
1位：佐々木朗希／45票
ロサンゼルス・ドジャースへ移籍した「令和の怪物」です。NPB時代には史上最年少での完全試合達成や13者連続奪三振など、異次元の記録を樹立しました。165km/hを誇る直球は世界中から注目されており、メジャー1年目の挑戦と重なる時期ではありますが、その快投を望む声が多数寄せられました。
▼回答者コメント
「有力な選手だと期待していたので選ばれてほしかったと思いました」（30代女性／茨城県）
「アンチを黙らす活躍をしてほしいと思いました」（60代男性／宮城県）
「世界を驚かせるような圧倒的な剛速球を、再びWBCの舞台で投げ込む姿が見たかったから」（30代男性／長崎県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:All About ニュース編集部)