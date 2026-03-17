「涙涙涙」織田信成、長女との顔出しショット公開！ 卒園式で感極まる「可愛い娘」「子供の成長は早い」
プロフィギュアスケーターの織田信成さんは3月16日、自身のInstagramを更新。卒園式を迎えた長女との親子ショットを披露しました。
【写真】織田信成&長女の親子ショット
また、「次は入学式×2！ ランドセル背負ってる長女なんて泣くに決まってる」と、長女の小学校入学への期待と再度の“涙腺崩壊”を予感させる織田さんらしい言葉もつづりました。
ファンからは、「御卒業、おめでとうございます！」「子供の成長は早いやんね」「泣くに決まってますよ、成長を感じた時は涙腺崩壊です」「織田さんは、良きパパです」「着物姿可愛い」「パパと麗しい姫さま 入学式も楽しみですね」「可愛い娘さん」「思いっきり泣いてください」と、祝福の声が多く上がっています。
(文:中村 凪)
【写真】織田信成&長女の親子ショット
「成長を感じた時は涙腺崩壊です」織田さんは「週末は長男の中学卒業式と長女の卒園式でした」とつづり、赤い着物を着た長女とのツーショットを1枚公開。長女が織田さんに寄り添ったほほ笑ましい姿です。「ここまで健康に大きく育ってくれた喜びなどいろんな感情が相まって涙涙涙」と、卒業式と卒園式に参列した際の感動を明かし、大泣きしたことを報告しています。
ファンからは、「御卒業、おめでとうございます！」「子供の成長は早いやんね」「泣くに決まってますよ、成長を感じた時は涙腺崩壊です」「織田さんは、良きパパです」「着物姿可愛い」「パパと麗しい姫さま 入学式も楽しみですね」「可愛い娘さん」「思いっきり泣いてください」と、祝福の声が多く上がっています。
長女との初詣ショット披露1月2日には「今年は息子の受験もあり、学問の神様で有名な北野天満宮に初詣に行ってきました！」と、長女との初詣ショットを公開していた織田さん。コメントでは、「良き一年となりますように」「息子さんがんばれ〜」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)