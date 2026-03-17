イタリア代表の主将パスカンティーノ「スターバックスを飲んで…」

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝でプエルトリコを破り初の4強入りを果たすなど快進撃を繰り広げるイタリア代表の主将ビニー・パスカンティーノ内野手が、コーヒーストア「スターバックス」の“広告塔”となった。

パスカンティーノが14日（日本時間15日）にインスタグラムに投稿したのは、スターバックスとのタイアップ投稿。「試合が行われている。エスプレッソを補給。スターバックスを飲んでこの1週間、ずっとガツンと行こう」としてスターバックスの紙コップを持つ写真が公開されている。

イタリア代表は、1次ラウンドで米国代表やメキシコ代表など強豪ひしめくプールBを4連勝で1位通過。メキシコ戦では大会新となる1試合3本塁打を成し遂げた。前回大会でも話題になったベンチのエスプレッソマシーンは今大会でもしっかりと置かれており、本塁打を放った選手の背番号が貼られるなど注目されている。

投稿には、スターバックス公式が「エスプレッソ効果」とコメント。ファンも「最もカフェインを摂取している選手」「象徴的」「私たち全員が求めていたコラボ」「最高じゃん!!」「これ以上の人材はいない」「正式にスターバックスの一員に」などと反応していた。（Full-Count編集部）