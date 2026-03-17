「not all there」の意味は？使いどきには注意が必要！【1分英会話】

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ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「not all there」の意味は？

意外と難しいこのフレーズ。

正気でない状態を表しています。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「少し頭がおかしい／ちょっと馬鹿な」でした！

「not all there」は、「少し頭がおかしい／ちょっと馬鹿な」という意味の表現。

いわゆる「変な人」というニュアンスでも使われ、カジュアルな表現のため、使いどきには注意が必要です。

「She looked confused, like she wasn’t all there.」
（彼女は混乱しているようで、どこかぼんやりしていた）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部