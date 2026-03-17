女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は17日、第117話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第117話は、レフカダ・ヘブン（雨清水八雲）（トミー・バストウ）は何故か帝大に行かず、ミルクホールへ。一体、何をしているのか？…という展開。

夜、ヘブンは別の大学の学長宛に求職の手紙を書く。木曜日の朝は午前8時半から授業だが、この日は寝坊した。

アメリカ、編集会議。イライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）はヘブンの本を提案。編集長は「彼はもう終わった作家だ」と却下。イライザは「彼は終わっていません。必ずまだベストセラーを出してくれます。私が保証します」と反論した。

ミルクホールに突然、松野司之介（岡部たかし）が現れる。「何だか、わしと同じにおいがしての」とヘブンを尾行した。

司之介「別に、責めるつもりも、何か暴こういうつもりもないんじゃ」「さあヘブン、乾杯じゃ」「同じにおい。つまり、わしらは仲間じゃ。ヘブンはわし。お主は昔のわしじゃ」「ここじゃったんじゃな。ヘブンがひげにつけちょった牛乳は。松江の牛乳もうまかったが、東京のミルクもうまい。松江にも、こげなミルクホールいうもんがあれば、なおのこと。って、今はあるのかのう、松江にも」

ヘブン「ドウデショウ」

司之介「ちょうど、おトキが生まれた頃じゃった。武士の時代が終わっての。今から、わしの話をちょっとだけするけん、聞いちょってくれ」「ちょうど、おトキが生まれた頃じゃった。武士の時代が終わっての。武士じゃったわしは、この世から“もう要らん”…言われたような気持ちで。ただただ、立ち尽くしちょった。立ち尽くすしか、できんかった。自分は、何も変わっちょらんのに、時代から、この世から“要らん”“古い”…そげなこと言われるのはつらいもんでの」

帝大学長からの通知文。

ヘブン「クビ…。テイダイ、クビ…」「400エン、モウハラウデキナイ。ワタシ、フルイ、イワレマシタ。ワタシカラマナブ、モウヒツヨウナイ。オワリニンゲン」「オワリニンゲン」

司之介「ほんに、あの頃のわしじゃな」

ヘブン「オナジニオイ。パパサン、カンパイ」

司之介「同士に乾杯じゃ。今日のことは、口が裂けてもしゃべらん。しゃべる思っちょるじゃろ」「言っておくが、義理でも父じゃ。義理堅い、義理の父じゃ。だけん安心して、仕事を見つけ。ベストセイラを書け。よいな、義理の息子。よいな、昔のわし」

ヘブン「ハイ」

“ダメ親父”司之介が同じ境遇となったヘブンを救う“大仕事”。SNS上には「まさか司之介に泣かされるなんて」「よもや司之介とヘブンさんが時代の流れでリストラ、終わり人間仲間として通じ合える日が来るなんて」「司之介が岡部たかしでよかったとしみじみ思う」「これだから憎めないんだよなぁ、司之介。あの八雲に向けた愛に満ちた眼差し…惚れ直すわ、岡部たかし」「こんなロングパスがあるんですね。第1回で司之介がお城を眺めて立ちすくんでいた。司之介株、爆上がりの予感」などの声が続出。視聴者の涙を誘った。

史実としては1903年（明治36年）、小泉八雲は東京帝国大学から解雇通知。3月末に英文学科講師を辞した。