年金を遅らせて受け取ることで受給額が増える「繰下げ受給」。増額という言葉を信じ、5年間も貯金を取り崩して70歳まで受給を我慢した増額狙男さん（仮名・75歳）。しかし、待っていたのは予想外の現実でした。年金が増えたことによって税金や社会保険料の負担が上がり、かえって生活が苦しくなってしまったのです。「普通にもらっておけばよかった……」後悔する、70代男性の事例を紹介します。

5年間の無収入に耐え、年金受給額を増額する選択

増額狙男さん（仮名・75歳）は、妻の倍代さん（仮名・73歳）と二人で暮らす元会社員です。65歳になった際、もらえるはずだった年金月額15万円を受け取らず、70歳まで「繰り下げ」を選択しました。

「年金は繰り下げるほどお得になるとテレビや雑誌で見たから、長生きに備えて年金を増やそうと思ったんです」

5年間は無年金となるため、これまで貯めてきた老後資金を毎月切り崩して生活をしのぎました。そして70歳になり、42％増額された月21万3,000円の年金を受け取れるようになったとき、狙男さんは「これで一生安泰だ」とほっと一息つきました。

しかし、その喜びは長くは続きませんでした。

年金の額面が増えたことによって、想像以上の税金と社会保険料が天引きされるようになったのです。月15万円のころは非課税の範囲に収まっていた住民税が、増額したことで課税対象になり、さらに介護保険料や国民健康保険料のランクも上がってしまいました。

「思った以上に引かれるので、手取りで見るとまったく増えた実感がありません」

医療費の窓口負担が2倍に…「税金と保険料」で手残りが増えない現実

狙男さんをさらに絶望させたのが、75歳を機に移行した後期高齢者医療制度の窓口負担でした。

原則1割負担で済むはずの医療費ですが、狙男さんは年金を繰り下げて月21万3,000円、年額にして約255万円に増やしてしまったため、一定以上の所得があるとみなされ、窓口負担が2割に跳ね上がってしまったのです。

「私も妻も高血圧などの持病があり、毎月複数の病院に通っています。これまでは数百円で済んでいた薬代や診察代が、家計を大きく圧迫するようになりました。先日、私が軽い手術をした際も、出費が想定の倍に……」

生活が楽になると考えて年金を増やした結果、税金と保険料で天引きされ、残ったお金も高い医療費に消えていく。5年間も貯金を削って我慢したのに、長生きすればするほど損をしているような現実に、狙男さんは「普通に65歳からもらっておけばよかった」と後悔しています。

データで見る、「年金繰下げ受給」を選ぶシニアの実態

「年金は繰り下げたほうがお得」という表面的な情報だけを信じてしまうと、増額さんのように思わぬ落とし穴にハマることがあります。

厚生労働省の規定によれば、75歳以上の後期高齢者医療制度において、年金収入等の合計が一定の基準を満たすと、医療費の窓口負担が2割や3割に引き上げられます。年金受給額を増やすことでこのボーダーラインを突破してしまい、結果的に手取り額や生活費の負担が逆転してしまうケースがあるのです。

こうした税負担や社会保険料の増加リスクを冷静に計算しているシニアは少なくありません。厚生労働省が発表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、実際に繰下げ受給を選択している人の割合は、全体の受給権者で見ると厚生年金で1.9％、国民年金で2.4％にとどまっています。さらに、70歳時点の受給権者に絞って見ても、厚生年金で4.2％、国民年金で5.5％と、ごく一部に過ぎません。

制度上は最大84％増額されるメリットが強調されがちです。しかし、大半のシニアは、65歳で手堅く受け取る選択をしているのが実態です。手取り額の逆転現象や健康寿命を現実的に見極めていることがうかがえます。

［参考資料］

厚生労働省「後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しについて」

厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」