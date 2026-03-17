なんじゃこのパターは!? 芯に当たると『チーン』と鳴って、芯を外すと『ガゴッ』と音がする
3月6日〜8日まで、ゴルフフェアが開催。現場で見つけた面白いものをお伝えしたい。今回は、芯を喰った時とミスヒットの時で音が変わるという個性的なパターを紹介する。
【写真】黄金の真鍮パターは、右打ちでも左打ちでも使えます
そのパターは、リンクスから発売された『ONSA 00100（音叉・パター）』。この真鍮の完全削り出しモデルについて聞いてみた。「芯に当たると『チーン』という真鍮らしい打音が鳴ります。芯を外すと『ガゴッ』という打音になるんです。とにかくパッティングがうまくいかない人が多く、スイートスポットにきちんと当たらないことが要因として挙げられます。芯を外すとコロがりが悪くなりますから」（リンクス広報）確かに、この癖になりそうな真鍮の音を出さないといけないと思うと、一生懸命に芯に当てようと練習したくなりそうだ。もちろん、練習器具としても使えるという。真鍮インゴットから完全削り出しで製作されたモデルで、溶接を一切排した構造により、吸い付くような柔らかい打感が得られる。「このモデルを、パット専門コーチの大本研太郎プロに試打してもらいました。『パットが苦手という人はヘッドアップしてしまいます。だけど、このパターは音をしっかり聞きたいと思って、ヘッドを見続けようとするのでは……』と言っていました。ロフト2度、長さ34インチ、重量530gで設計されています。左打ちにも対応しています」ゴルフフェアの現場で、実に面白い“ち”珍品パターに出会った。◇ ◇ ◇●ジャンボのためのアイアンセットを徹底調査。 関連記事「こんなの僕らが打てるのか……ジャンボのために作った特製アイアンが発売、お値段は61万円オーバー！」でその秘密が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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