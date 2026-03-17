Kis-My-Ft2、TVアニメ『MAO』OPテーマ「HEARTLOUD」配信リリース決定！

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TVアニメ『MAO』のOPテーマとなるKis-My-Ft2の新曲「HEARTLOUD」が、4月6日に配信リリースが決定した。

心の叫びを込めた「HEARTLOUD」、舞い落ちる「言の葉」

言葉の力は時に優しく、時に鋭く、救いにも狂気にもなる。

心を揺さぶる言葉の世界を、繊細な旋律とクールなリズムで描いた、内に秘めた熱を抱きしめる鋭くも情熱的な楽曲に仕上がっている。

アニメの放送も楽しみにしていてほしい。

さらに、Kis-My-Ft2の結成日となる7月26日には新曲「HB2U」の配信リリースも決定！タイトル「HB2U」は “Happy Birthday To You” を略した表現。特別な節目や大切な日を祝福する“バースデーソング”として制作したポップチューン。軽快なビートと、ポジティブなメロディで、祝福の気持ちが自然と広がっていくような世界観をイメージした、聴く人それぞれの大切な日にも寄り添える、明るく前向きなバースデーソングに仕上がっている。

リリースに先駆けて3月17日(火)より、TikTok / Instagram / YouTube Shortsにて楽曲の一部が配信されるので、ひと足先に楽しんでほしい。

更に、以前開催決定が発表となったKis-My-Ft2 2026年 アリーナツアー「Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ･･････」の詳細が発表となった。

●作品情報

TVアニメ『MAO』

2026年4月4日より連続2クールで毎週土曜23時45分〜NHK総合にて放送開始

※放送は変更となる場合がございます。

●配信情報

「HEARTLOUD」

4/6(月)0:00〜 配信開始 ※日本時間

※サービスによって配信開始時間に時差が生じる場合がございます。予めご了承ください。

「HB2U」



7/26(日)0:00〜 配信開始 ※日本時間

SNS先行配信（※音源の一部のみ）

https://kis-my-ft2.lnk.to/15th_HB2U

※サービスによって配信開始時間に時差が生じる場合がございます。予めご了承ください。

●ライブ情報

Kis-My-Ft2 2026年 アリーナツアー「Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ･･････」

6/20(土)開演18:30 [北海道] 北海道立総合体育センター(北海きたえーる)

6/21(日)開演13:00／開演18:30 [北海道] 北海道立総合体育センター(北海きたえーる)

6/27(土)開演18:30 [宮城] セキスイハイムスーパーアリーナ

6/28(日)開演13:00／開演18:30 [宮城] セキスイハイムスーパーアリーナ

7/4(土)開演13:00／開演18:30 [福岡] マリンメッセ福岡A館

7/5(日)開演14:00 [福岡] マリンメッセ福岡A館

8/3(月)開演18:30 [大阪] 大阪城ホール

8/4(火)開演13:00／開演18:30 [大阪] 大阪城ホール

8/10(月)開演13:00／開演18:30 [神奈川] 横浜アリーナ

8/11(火･祝)14:00 [神奈川] 横浜アリーナ

8/22(土)開演13:00／開演18:30 [静岡] エコパアリーナ

8/23(日)開演14:00 [静岡] エコパアリーナ

9/4(金)開演18:30 [千葉] ららアリーナ 東京ベイ

9/5(土)開演13:00／開演18:30 [千葉] ららアリーナ 東京ベイ

9/6(日)開演14:00 [千葉] ららアリーナ 東京ベイ

9/12(土)開演13:00／開演18:30 [広島] 広島グリーンアリーナ

9/13(日)開演14:00 [広島] 広島グリーンアリーナ

9/19(土)開演13:00／開演18:30 [新潟] 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター

9/20(日)開演14:00 [新潟] 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター

詳細はこちら

https://starto.jp/s/p/live/10433?artist=17

●リリース情報

LIVE DVD & Blu-ray「Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT」

購入はこちら

https://mentrecording.lnk.to/livetour2025_magfact

Kis-My-Ft2 各ストリーミングサービス

https://mentrecording.lnk.to/KMF2

関連リンク

Kis-My-Ft2 レーベルサイト

https://mentrecording.jp/kismyft2/

TVアニメ『MAO』公式サイト

https://www.anime-mao.com/