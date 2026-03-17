フィギュアスケート女子で全日本選手権2連覇の実績を持ち、現在はアイスダンスへと転向した紀平梨花選手（23）が2026年3月15日、自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」の三浦璃来選手（24）と木原龍一選手（33）との笑顔ショットと披露した。

「楽しい時間をありがとう」

紀平選手は「りくりゅうがI AMモントリオールに」といい、アイスダンスでペアを組む西山真瑚選手（24）と、三浦選手、木原選手との4ショットやビリヤードを楽しむ様子などを投稿した。

紀平選手は「こっちで会えると思ってなかったのでびっくりです！！」と明かす。つづけて、「オリンピック、本当におめでとう＆お疲れ様」とねぎらい、「楽しい時間をありがとう」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真のうち1枚目は、紀平選手、西山選手、そして三浦選手、木原選手の4ショット。スケートリンクをバックに、4人で笑顔をみせていた。

2枚目では、ビリヤードの台をバックに、4人で笑顔をのぞかせたショットだ。3枚目では、三浦選手と木原選手がビリヤードを楽しむ姿がとらえられていた。

この投稿には、「めっちゃ可愛い〜」「素敵なメンバー」「男前と美人が揃ってる」「笑顔がとても素敵」「みんなオーラがある」といったコメントが寄せられていた。