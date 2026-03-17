ちとせよしの、『BLT MONSTER』最新号表紙に登場！初心に立ち返った肉感MAXの艶やかグラビア

ちとせよしのを「BLT MONSTER」表紙に抜擢！ “肉感・肌感・質感”を真正面から表現。「BLT MONSTER Round 8」4/2(木)発売!!

ちとせよしのが、“肉感・肌感・質感”を真正面から表現。身体のリアリティを写し取る濃密グラビア。

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／成田英敏

表紙と巻頭グラビアを飾るのは、元鉄工所勤務という異色の経歴を持つグラビアアイドル、ちとせよしのだ。現在はアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活躍する彼女が、満を持して本誌の顔として登場する。

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／成田英敏

今回は「女性の肉感、肌感、質感」という媒体の核心に迫るべく、初心に立ち返った撮影を敢行。ストリート感のあるファッショナブルな装いから、ホテルの一室で見せる大胆かつしっとりとした表情まで、彼女の持つ柔らかさと圧倒的な存在感を余すことなく写し出した。

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／成田英敏

身体のリアリティと造形美が共存する、極めて濃密なグラビアに仕上がっている。

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／成田英敏

限定表紙版、発売決定！

一部店舗にて通常版とは表紙・裏表紙絵柄が異なる【BLT MONSTER Round 8限定表紙版】の発売が決定！

※ 通常版の【BLT MONSTER Round 8】とは、表紙・裏表紙絵柄以外同じ内容となります。

商品名：BLT MONSTER Round 8限定表紙版

価格：2,200円 （本体2,000円）（税10%）

表紙：ちとせよしの（あまいものつめあわせ）

裏表紙：矢野ななか

※通常版の表紙・裏表紙絵柄とは異なります。

※表紙・裏表紙絵柄以外は通常版と同じ内容となります。

［対象店舗］

・Amazon【https://www.amazon.co.jp】

・楽天ブックス【https://books.rakuten.co.jp/rb/18561768/】

購入者特典、決定！

■セブンネットショッピング

【特典内容】

以下5種類より選んで、ご購入いただけます

①ちとせよしの（あまいものつめあわせ） 2L判生写真

https://7net.omni7.jp/detail/1107693216

②鈴木くるみ（AKB48） ポストカード

https://7net.omni7.jp/detail/1107693217

③工藤理子（STU48） 2L判生写真

https://7net.omni7.jp/detail/1107693218

④冴木柚葉 ポストカード

https://7net.omni7.jp/detail/1107693219

⑤矢野ななか 2L判生写真

https://7net.omni7.jp/detail/1107693220

【注意事項】

※3月10日現在

※限定表紙版及び特典付き商品の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合があります。

革新的水着グラビアムック「BLT MONSTER Round 8」は4月2日(木)発売！

東京ニュース通信社から、革新的な水着グラビアムック「BLT MONSTER Round 8」が4月2日（木）に発売される。今号の表紙を飾るのは、アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のちとせよしの。さらに裏表紙には矢野ななかを起用。誌面には鈴木くるみ（AKB48）、工藤理子（STU48）、冴木柚葉といった、現在のグラビアシーンを牽引する豪華メンバーが集結した。

「BLT MONSTER」は、女性の肉感や質感、そしてその奥に潜む人間性という名の“怪物”をあぶり出すことをコンセプトとしている。規格外のB4判という巨大スケールに加え、巻頭24ページ、中面18ページ以上という圧倒的なボリュームで、被写体の魅力を極限まで引き出した一冊だ。