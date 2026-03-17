世界が認めるキープレフト理論で意識すべきバックスイングとは！？

キープレフト理論で意識すべきバックスイングとは

フォワードプレスでクラブをヨコにしバランスポイントを意識して右を向く

キープレフトでは、グリップエンド側の延長線がスイング中体の左サイドにあります。この形に導いてくれるのがフォワードプレス。始動前に手元を目標方向に押す動作です。フォワードプレスをすると左手甲が正面を向いてフェースが開きます。

これができたらテークバック。クラブのバランスポイント(指の上に置いたクラブが左右均衡を保てる点)を真っすぐ右に動

かす意識で体を右に回転させバックスイングに移ります。

このタイミングで回すのは胸郭。胸部を覆う骨全体を右に向けます。その際、ヒザを我慢するとか、腰を回しすぎてはいけ ない、といったことは一切あ ません。ただ右を向けばいい 体に対してクラブがヨコになっていますから誰でもできます。気をつけるとすれば、左肩が下がらないようにすること。左肩 は右に水平移動します。

体に対してクラブをヨコに持ってバックスイングできると、 右上腕が体側について外旋(右に回る)した状態になり、右の 肩甲骨が後ろに引けます。肩甲骨が引けると猫背になりませんから、軸が決まってスムーズに回転できます。

また、右上腕を体側においてバックスイングすると、体の構造上、右ヒザが伸びません。ヒザを我慢する必要がないと述べたのはそのため。さらに、左腕を伸ばしたまま回ることもできます。いい方を変えれば、バックスイング中は右ヒジを内側に絞らないこと。絞った状態で右上腕が外旋を始めると右肩甲骨が下がり、クラブの角度を保てません。よくわからない方は、クラ ブを持たずに右上腕を体側につけて体を回し、次に手を前に出して回して、どちらが回転しやすいか確認してください。

いわずもがなですが、クラブをヨコに持って右に回るだけですから、左手のコックはありません。いわゆるノーコックが基本。手首の角度がほどけて、内角が大きくなっていくくらいでも問題ありません。

【出典】『世界が認めた究極のシンプルスイング キープレフト理論』著者：和田泰朗