日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3391（+53.0 +1.59%）
ホンダ 1362（+17.5 +1.30%）
三菱ＵＦＪ 2661（+27 +1.03%）
みずほＦＧ 6203（+108 +1.77%）
三井住友ＦＧ 5169（+89 +1.75%）
東京海上 5998（+102 +1.73%）
ＮＴＴ 156（+0.3 +0.19%）
ＫＤＤＩ 2647（+10 +0.38%）
ソフトバンク 214（-0.6 -0.28%）
伊藤忠 2064（+32 +1.57%）
三菱商 5231（+56 +1.08%）
三井物 6071（+97 +1.62%）
武田 5796（+59 +1.03%）
第一三共 2817（+43.5 +1.57%）
信越化 6607（+102 +1.57%）
日立 4891（+91 +1.90%）
ソニーＧ 3443（+59 +1.74%）
三菱電 5449（+96 +1.79%）
ダイキン 19085（+185 +0.98%）
三菱重 4860（+68 +1.42%）
村田製 3658（+51 +1.41%）
東エレク 39844（+694 +1.77%）
ＨＯＹＡ 27865（+295 +1.07%）
ＪＴ 5827（+21 +0.36%）
セブン＆アイ 2061（+16 +0.78%）
ファストリ 65264（+564 +0.87%）
リクルート 6521（+86 +1.34%）
任天堂 10281（+181 +1.79%）
ソフトバンクＧ 3639（+30 +0.83%）
キーエンス（普通株） 61073（+1463 +2.45%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3391（+53.0 +1.59%）
ホンダ 1362（+17.5 +1.30%）
三菱ＵＦＪ 2661（+27 +1.03%）
みずほＦＧ 6203（+108 +1.77%）
三井住友ＦＧ 5169（+89 +1.75%）
東京海上 5998（+102 +1.73%）
ＮＴＴ 156（+0.3 +0.19%）
ＫＤＤＩ 2647（+10 +0.38%）
ソフトバンク 214（-0.6 -0.28%）
伊藤忠 2064（+32 +1.57%）
三菱商 5231（+56 +1.08%）
三井物 6071（+97 +1.62%）
武田 5796（+59 +1.03%）
第一三共 2817（+43.5 +1.57%）
信越化 6607（+102 +1.57%）
日立 4891（+91 +1.90%）
ソニーＧ 3443（+59 +1.74%）
三菱電 5449（+96 +1.79%）
ダイキン 19085（+185 +0.98%）
三菱重 4860（+68 +1.42%）
村田製 3658（+51 +1.41%）
東エレク 39844（+694 +1.77%）
ＨＯＹＡ 27865（+295 +1.07%）
ＪＴ 5827（+21 +0.36%）
セブン＆アイ 2061（+16 +0.78%）
ファストリ 65264（+564 +0.87%）
リクルート 6521（+86 +1.34%）
任天堂 10281（+181 +1.79%）
ソフトバンクＧ 3639（+30 +0.83%）
キーエンス（普通株） 61073（+1463 +2.45%）