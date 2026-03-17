日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3391（+53.0　+1.59%）
ホンダ　1362（+17.5　+1.30%）
三菱ＵＦＪ　2661（+27　+1.03%）
みずほＦＧ　6203（+108　+1.77%）
三井住友ＦＧ　5169（+89　+1.75%）
東京海上　5998（+102　+1.73%）
ＮＴＴ　156（+0.3　+0.19%）
ＫＤＤＩ　2647（+10　+0.38%）
ソフトバンク　214（-0.6　-0.28%）
伊藤忠　2064（+32　+1.57%）
三菱商　5231（+56　+1.08%）
三井物　6071（+97　+1.62%）
武田　5796（+59　+1.03%）
第一三共　2817（+43.5　+1.57%）
信越化　6607（+102　+1.57%）
日立　4891（+91　+1.90%）
ソニーＧ　3443（+59　+1.74%）
三菱電　5449（+96　+1.79%）
ダイキン　19085（+185　+0.98%）
三菱重　4860（+68　+1.42%）
村田製　3658（+51　+1.41%）
東エレク　39844（+694　+1.77%）
ＨＯＹＡ　27865（+295　+1.07%）
ＪＴ　5827（+21　+0.36%）
セブン＆アイ　2061（+16　+0.78%）
ファストリ　65264（+564　+0.87%）
リクルート　6521（+86　+1.34%）
任天堂　10281（+181　+1.79%）
ソフトバンクＧ　3639（+30　+0.83%）
キーエンス（普通株）　61073（+1463　+2.45%）