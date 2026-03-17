東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値159.07 高値159.75 安値158.85
160.50 ハイブレイク
160.12 抵抗2
159.60 抵抗1
159.22 ピボット
158.70 支持1
158.32 支持2
157.80 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1505 高値1.1525 安値1.1411
1.1664 ハイブレイク
1.1594 抵抗2
1.1550 抵抗1
1.1480 ピボット
1.1436 支持1
1.1366 支持2
1.1322 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3320 高値1.3340 安値1.3225
1.3480 ハイブレイク
1.3410 抵抗2
1.3365 抵抗1
1.3295 ピボット
1.3250 支持1
1.3180 支持2
1.3135 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7877 高値0.7923 安値0.7865
0.7970 ハイブレイク
0.7946 抵抗2
0.7912 抵抗1
0.7888 ピボット
0.7854 支持1
0.7830 支持2
0.7796 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値159.07 高値159.75 安値158.85
160.50 ハイブレイク
160.12 抵抗2
159.60 抵抗1
159.22 ピボット
158.70 支持1
158.32 支持2
157.80 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1505 高値1.1525 安値1.1411
1.1664 ハイブレイク
1.1594 抵抗2
1.1550 抵抗1
1.1480 ピボット
1.1436 支持1
1.1366 支持2
1.1322 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3320 高値1.3340 安値1.3225
1.3480 ハイブレイク
1.3410 抵抗2
1.3365 抵抗1
1.3295 ピボット
1.3250 支持1
1.3180 支持2
1.3135 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7877 高値0.7923 安値0.7865
0.7970 ハイブレイク
0.7946 抵抗2
0.7912 抵抗1
0.7888 ピボット
0.7854 支持1
0.7830 支持2
0.7796 ローブレイク