東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値159.07　高値159.75　安値158.85

160.50　ハイブレイク
160.12　抵抗2
159.60　抵抗1
159.22　ピボット
158.70　支持1
158.32　支持2
157.80　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1505　高値1.1525　安値1.1411

1.1664　ハイブレイク
1.1594　抵抗2
1.1550　抵抗1
1.1480　ピボット
1.1436　支持1
1.1366　支持2
1.1322　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3320　高値1.3340　安値1.3225

1.3480　ハイブレイク
1.3410　抵抗2
1.3365　抵抗1
1.3295　ピボット
1.3250　支持1
1.3180　支持2
1.3135　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7877　高値0.7923　安値0.7865

0.7970　ハイブレイク
0.7946　抵抗2
0.7912　抵抗1
0.7888　ピボット
0.7854　支持1
0.7830　支持2
0.7796　ローブレイク