ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組が金メダルに輝いた瞬間を解説した元フィギュア選手の高橋成美さん（３４）が１６日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演した。

この日「フィギュアに青春を捧げ、彼氏いない歴＝人生」というプロフィールが紹介されると「生まれてから一度も彼氏がいたことがなくて。一回もないんです」と言い切った高橋さん。

「ああいうペアとか組んでたら恋愛に発展しないの？」と聞かれると「もちろん、そういう形もありますけど、なんか恋愛以上ですよね」と即答。「なんか他の女の子とかに優しくしてると嫉妬するとかは恋愛に似てるところが（ペア競技には）あるんですけど、多分、きっと違うんですよね。（恋の）ドキドキとは違ったもので」と続けた。

その上で「最近はタレント活動もやらせてもらっていて、カメラマンさんがずっと私のことを追ってくれて、笑ってくれたり、水とか出してくれるだけでドキッとしちゃうところがあります。なんか優しく去れてるような気がしちゃったりします」と明かしていた。