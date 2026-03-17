＜大相撲三月場所＞◇九日目◇16日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】巨漢力士の細すぎる手足（実際の様子）

体重152キロ超の巨漢力士の“意外なスタイル”が注目を集めた。土俵に登場したその姿に「足は美脚」「腹と胸に特化してる」と反響が相次いだ。

注目を集めた力士とは、序ノ口七枚目・京の里（伊勢ノ海）。先場所体重140キロだった京の里は、今場所は152.6キロに増量。10キロ以上も重たくなった巨漢の京の里だったが、その恰幅のよさとは裏腹に“スラリ”と伸びた四肢がファンの興味を引いた。

肉付きのよい上半身を持つ京の里だが、両手はほっそりと長く、両足もスレンダーな“美脚”。京の里といえば伊勢ノ海部屋の公式YouTubeチャンネル「【公式】僕が住んでる相撲部屋」で癒し系のキャラクターでファンの間では親しまれており、そうした人柄も相まってか、視聴者からは「色白美脚」「足は美脚」「腹と胸に特化してる」「手足細い」「不思議なフォルム」と温かいコメントが続々と寄せられた。

九日目は序ノ口四枚目・雷新（雷）と対決した京の里。立ち合い胸で当たって相手を抱え込むような格好となったが、下がらず前に出る雷新に押されて土俵を割った。寄り切りで敗れた京の里は4敗目を喫し、今場所負け越しとなった。勝った雷新は2勝目を挙げた。（ABEMA／大相撲チャンネル）