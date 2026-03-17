REAL AKIBA BOYZの龍さん、ダンス未経験のリアルを表現。高校3年間を描いたソフトバンクの新CMが公開中

ソフトバンクは、ダンスを"スポーツ"として応援する取り組みの一環とした新CMを、2026年3月13日から公式YouTubeチャンネルで公開。

「動きだせば、景色は変わる。」篇では、アニソンダンスパフォーマンスユニット「REAL AKIBA BOYZ」のメンバー・龍さんが出演しています。

撮影では設定のみを共有して...

日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE（ディーリーグ）」のトップパートナーとして、ダンスの発展と普及を支援してきたソフトバンク。

今回、「動きだせば、景色は変わる。」をテーマに、2つの新CMを制作・公開しました。

「動きだせば、景色は変わる。」篇は、ダンスに初挑戦する高校生役を龍さんが熱演。一人のダンサーとして、ダンスに向き合う努力や挫折を重ね、成長していく青春ストーリーです。

スマホやタブレットで振り付けを確認しながら懸命に練習する、現代の高校生のリアルな姿を映し出した90秒間。ダンス経験者も思わず共感してしまう"あるある"シーンも、映像に散りばめられています。

3年間の積み重ねから生まれる、心情や身体の動きの変化が大きな見どころ。撮影時、龍さんには設定のみを共有したそうで、焦りや嫉妬などの複雑な感情も丁寧に表現しています。

imaseさんが作詞・作曲を手掛けた楽曲「Shine Out」にも注目です。

また、同時公開の「お父さんダンサーになる」篇では、10人組ダンス＆ボーカルグループ「THE JET BOY BANGERZ」と白戸家のお父さんの初コラボが実現。

本格的なダンスパフォーマンスを通して、ダンスの迫力や楽しさを描いています。

（東京バーゲンマニア編集部）