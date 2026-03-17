１７日の東京市場で日経平均株価は反発する見通しだ。事実上の封鎖状態にあったホルムズ海峡において一部船舶の航行が再開したと伝わり、米原油先物相場が急落。ＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近物は１バレル＝１０２ドル台から一時９２ドル台と大きく水準を切り下げた。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）のビロル事務局長が追加的な石油備蓄の放出の可能性を示唆したこともあって、前日のニューヨーク市場では物価高と景気後退が同時に進むスタグフレーション懸念が後退。主要株価３指数はそろって上昇した。更に、エヌビディア＜NVDA＞のジェンスン・ファン最高経営責任者（ＣＥＯ）が開発者会議で講演を行い、ＡＩ半導体の売上高を巡り強気な見通しを示したことも投資家心理の改善に寄与したもようで、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）の上昇率は２％近くとなっている。



これらの外部要因を背景にきょうの東京市場ではＡＩや半導体に関連する銘柄を中心に買い戻しが優勢となる見込みだ。半面、中東情勢や原油先物相場の動向に対する投資家の警戒モードが解消したわけではなく、一定の戻り売り需要が主力株の上値を圧迫するとみられている。トランプ米大統領が今月末に予定していた中国への訪問を１カ月ほど延期することが明らかとなり、イランを巡る軍事衝突が長期化するとの見方がくすぶるなか、今週は米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）をはじめ各国の中央銀行が金融政策の決定会合を開く中銀ウィークでもあり、持ち高を一方向に傾けにくい局面に差し掛かっている。日経平均は取引時間中、５万３５００円から５万４５００円の範囲での動きとなると想定される。



１６日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比３８７ドル９４セント高の４万６９４６ドル４１セントと５日ぶり反発。ナスダック総合株価指数は同２６８．８１ポイント高の２万２３７４．１７だった。



日程面では、きょうは国内では１月の第３次産業活動指数が公表されるほか、財務省により２０年債入札が実施される予定。海外ではオーストラリア準備銀行やインドネシア中銀が政策金利を発表するほか、ドイツの３月ＺＥＷ景況感指数、米２月コンファレンスボード景気先行指数の発表も控える。米国においても２０年債入札が行われるほか、１８日までの日程でＦＯＭＣが開かれる。



出所：MINKABU PRESS