元楽天・土屋朋弘氏が伝える「捕球から送球への動き」

守備のとき、打球への1歩目や捕球後の送球がもっとスムーズになれば…と悩む親子や指導者は多いだろう。華麗なスローイングを実現するには、何から取り組むべきか。現役時代に楽天で4年間投手としてプレーし、現在はキッズコーディネーショントレーナーとして活動する土屋朋弘さんは、守備の動き出しを良くしたい選手、特に内野手に向けた、楽しみながら取り組めるコーディネーショントレーニングを紹介している。

「ストップ＆バック」は、その場でのもも上げから合図に合わせて動くシンプルなドリルだ。ただ素早く動くだけでなく、自分の体を思うようにコントロールしながら、次のプレーへの準備を整える力を養うのが一番の目的となっている。

やり方は、その場でもも上げを行い、パートナーが出す拍手などの合図に合わせ、前に軽くジャンプして両足でピタッとストップし、その体勢のまま軽く後ろに跳んで戻る。大切なのは、もも上げをしている最中に止まることばかりを考えすぎないこと。しっかりともも上げに集中をして、反応で、次の行動に移せるように取り組むのが、実戦に近い反応を引き出すコツだ。

動きの中で一番意識したいのが、前で止まった時の姿勢だ。土屋さんは「前でストップした時にしっかりとパワーポジションを取ること」を大切にしている。次の動き出しがすぐにできる構えを、即座にとれるようにすることが大事で、野球でも捕球後の送球ステップへと繋がっていく。

慣れてきたら、合図で横に跳んでから止まったり、指示された方向を向いてから止まったりと、遊び感覚でアレンジしてみるのもいい。いずれも注意点は、止まった時に姿勢が崩れて動きが止まらないようにすること。膝が前に出過ぎたり棒立ちになったりするのは避けたい。この姿勢が身につけば、どんな打球にも落ち着いて対応できる守備の自信がきっと芽生えるはずだ。（First-Pitch編集部）