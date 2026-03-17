「春の羽織り持ってない」40・50代へ！【ROPÉ PICNIC】嬉しい機能付き♡「優秀アウター」

そろそろ厚手のアウターを手放して、春物にシフトしたい時期。デイリーコーデの相棒になるアイテムなら、デザインだけでなく機能性にもこだわってみて。ミドル世代におすすめしたいのが、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】のアウター。撥水や花粉ガードなど嬉しい機能付きで、お値段以上に活躍しそう。オンオフ使いやすいシンプルなデザインなので、ぜひワードローブに迎えてください。

普段使いしやすいカジュアルパーカー

【ROPÉ PICNIC】「ミドル丈マウンテンパーカー スプリングコート」\13,200（税込）

デイリーカジュアルでヘビロテするなら、着まわしやすいマウンテンパーカーがおすすめ。程よい光沢のある素材で、きれいめのアイテムとも好相性です。撥水と花粉ガード機能が付いており、春のお出かけコーデで大活躍の予感。ウエストのドロストを絞ると、シルエットのアレンジが楽しめます。

ボトムスとのバランスが取りやすいミドル丈コート

【ROPÉ PICNIC】「ミドル丈トレンチコート」\13,200（税込）

2026年春夏のトレンドアイテムとして注目を集めているトレンチコート。着まわし力を重視するなら、幅広いボトムスと合わせやすいミドル丈がおすすめ。ヒップまですっぽりと覆う着丈で、体型カバー役にも！ こちらも撥水加工と花粉ガード機能付き。公式サイトによると「ニットなども重ねやすい、ゆとりのあるサイズ感」とのことで、ロングシーズン使えるのも嬉しいポイント。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M