猫の『ひのき』ちゃんは、飼い主さんご一家の息子さんと大の仲良し。家族になってから8年が経過し、互いに成長した今もなお、無邪気に遊んでしまうようです。

当動画は公開後わずか3日で1.7万再生を達成するとともに、「お兄ちゃんとひのきの関係はもう尊いんだよなぁ」「8年前から変わらない関係。尊い」との声が殺到しています。

【動画：高校生の男の子と追いかけっこするネコ→どちらも楽しそうで…あまりにも尊い『家族愛を感じる光景』】

パステル茶トラ猫・ひのきちゃん

猫のひのきちゃん・『ひまわり』ちゃん・『秀吉』くん・『豆大福』くん・『オデコ』ちゃんと仲良しご一家の日常が絶大な支持を集める大人気YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、追いかけっこをして遊ぶひのきちゃんと息子さんの動画です。

ひのきちゃんは2017年生まれの女の子。誕生翌月に飼い主さんご一家と出会い、家族の一員として迎えられました。当時は幼い子猫だった彼女もレディとなり、小学生だった息子さんもまた立派な青年へと成長しましたが、ふたりで一緒に遊ぶときは、ついつい童心に返ってしまうようで……。

遊びも休息もふたりで一緒に！

息子さんが高校卒業を控えた2026年春。この日、息子さんは反復横跳びのようなステップでひのきちゃんに接近しては体に触れ、素早く距離を取って彼女を遊びに誘ったそう。ひのきちゃんはその誘いに応じ、息子さんの脚へのタッチを繰り返したといいます。

息子さんが室内を移動すればひのきちゃんも後を追い、ひのきちゃんが移動すれば息子さんが追いかけてと、追いかけっこを楽しんだという両者。どちらが遊んであげており、どちらが遊んでもらっているのかわからない光景を、ご家族皆さんで微笑ましく見守ったそう。

次のシーンには、仰向けに寝転んだ息子さんの左脇腹にすっぽりと身を収め、うとうととまどろむひのきちゃんの様子も。仲睦まじく寄り添って休息をとるひのきちゃんと息子さんの姿は、多くのチャンネルファンの心をほっこりと癒しました。

息子さんはニャンズの人気者

動画後半には、お胸の上に豆大福くんを乗せ、キッチンの床に寝転ぶ息子さんの映像も。息子さんがベッドへ移動すると、豆大福くんもまた軽やかな足取りでベッドに駆け上がったのち、息子さんのお膝の上に落ち着いたといいます。

そこへ現れたのがひのきちゃんで、彼女に気づいた息子さんは、豆大福くんをお膝に乗せたまま、彼女へ向けて猫じゃらしを振ったそう。ニャンズはみんな息子さんのことが大好き。息子さんのそばには、自然とニャンズが集合してしまうようです。

ひのきちゃんと息子さんは8年来の仲。種族の垣根を超え、親子のようであり、きょうだいのようであり、親友同士のようでもある、そんな関係を築いてきました。そんなふたりを捉えた動画には、「ひのきはタケシくん（息子さん）をどう見てるんだろう。可愛い弟？息子？友だち？ひのきに訊いてみたい」「ひのき姐さんが長男くんを優しく見守る雰囲気が大好きです」との反響が寄せられています。

家族になったその日から共に育ち、年齢を重ねてきたという息子さんとニャンズ。大人気YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、お子さんたちとニャンズの成長記録がご覧いただけます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。