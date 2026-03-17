思わず笑顔になる♡【シャトレーゼ】優雅なティータイムにいかが？「季節限定スイーツ」

おうちでティータイムを楽しみたい時は【シャトレーゼ】へ！ 美味しそうな「季節限定スイーツ」が充実しています。どれを選ぼうか迷った時は、食べ比べを楽しむのもいいかも。今回は苺が使われたケーキや、ペーストをたっぷり絞ったモンブランといった、見逃せない季節限定スイーツをご紹介します。

しっとり柔らかな「プレミアム苺フレジェ」

みずみずしくフルーティーな苺の味わいを楽しめそうなフレジェ。スポンジクラム入りホイップをベースに、カスタード入りホイップやフレッシュな苺、苺果肉入り苺ソースなどを重ねており、サイドからの見た目も鮮やかで高級感があります。柔らかな食感にペロリと完食できるかも。

ビターで大人の味わい！？「苺のプレミアムチョコショート」

@mame48goさんが「チョコ好きも苺好きも思わず笑顔になる」と語るこちら。チョコケーキに苺をトッピングしており、華やかな味わいが心地良く感じられそうです。公式サイトによると「ほんのりビターなチョコクリーム」や「濃厚なチョコレートガナッシュ」をサンドしており、大人の味わいを楽しめそう。深みのあるコーヒーのお供にいかが？

手軽に楽しむならこちら！「大きな苺のふんわりロールショコラ」

短い時間でティータイムを満喫したい時は、食べやすいサイズにカットされたお手軽感のあるロールケーキがぴったり。こちらはハーフカットした苺をトッピングした、ショコラ味のロールケーキです。内側にはクリームがたっぷり。個包装なので手土産に選ぶのも良さそうです。

ブランデー入りの本格派な「国産和栗のモンブラン」

国産和栗のペーストをたっぷりと絞った贅沢なモンブラン。ブランデー入りのホイップを忍ばせた、大人が満足できそうな仕上がりです。ホイップの中には栗の甘露煮も加えられているので、食感も楽しめるはず。@mame48goさんが「特別な日のご褒美にもぴったり」と絶賛する一品をぜひお見逃しなく。

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※こちらの記事では@mame48go様、@masaki_19740913様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino