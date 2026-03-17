甘えん坊な猫さんは、飼い主さんに抱っこしてもらうのが大好き。抱っこしてほしい時には、反則級の可愛さで甘えてくるそうです。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で66万回以上表示を突破！コメント欄には「する！するー！させてー！」「甘えんぼさんだなぁ」といった声が寄せられました。

【写真：抱っこしてもらうのが大好きなサビ猫→足下までやって来ると…反則級にかわいい『アピール』】

抱っこしてくれなきゃ動かにゃい！

Xアカウント「しゃーぽ」に投稿されたのは、甘えん坊なサビ猫の「しゃけ」ちゃんの姿です。飼い主さんいわく、しゃけちゃんは抱っこしてもらうのが大好き。よく飼い主さんの脚にしがみついてきて、抱っこを要求してくるといいます。

この日も例に漏れず、抱っこを求めてきたしゃけちゃん。飼い主さんの足下までやって来ると、「抱っこしにゃいの…？」と言いたげなクリクリなお目目で見上げてきたそうです。上目遣いのしゃけちゃんは反則級の可愛さで、私も一瞬でトリコになってしまいました…！

14歳のしゃけちゃんは、人間で言うと高齢ですが、まだまだ甘えん坊。ときにはご飯よりも先に抱っこを求めてきたり、飼い主さんが帰宅後すぐに抱き着いてきたりすることもあるのだとか。しゃけちゃんが甘えてきてくれて、飼い主さんも毎日幸せを感じていることでしょう。何としてでも抱っこしてほしくて、熱烈な甘え方をしてくるしゃけちゃんなのでした。

可愛すぎる上目遣いにX民がキュン死

今回ご紹介した投稿は、Xにて5.6万いいねを獲得。しゃけちゃんの破壊力バツグンな可愛すぎる姿に、多くのX民がメロメロになったようです！

抱っこを求める可愛いしゃけちゃんを見たX民からは「ウチのサビちゃんはだっこさせてくれないので、だっこさせてください！！」「少し遠慮がちな感じがまたずるい。そんなふうにお願いされたら、優しく包み込む未来しか見えない」「目がマジなの可愛いですよね」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「しゃーぽ」では、抱っこしてほしそうに甘えるしゃけちゃんの姿が多数投稿されており、見ているだけで心がキュンキュンしちゃいますよ！

しゃけちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「しゃーぽ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。