宮崎が大分に1-0で勝利し、60クラブ唯一の全勝で勝ち点18となった

明治安田J2・J3百年構想リーグの第6節が行われた。

3月15日時点の各グループの順位表が発表され、「磐田はどうした」「テゲバ強っ！」など注目を集めている。

WEST-Bの1位から3位については、テゲバジャーロ宮崎が大分トリニータに1-0で勝利し、60クラブ唯一の全勝で勝ち点18。EAST-Aでは、ベガルタ仙台がSC相模原に3-1で勝利し、勝ち点16で1位となった。ブラウブリッツ秋田が栃木SCに2-0で勝利し、勝ち点15で2位につける。

WEST-Aでは、徳島ヴォルティスがFWルーカス・バルせロスが6試合連続ゴールを決め、カマタマーレ讃岐に1-0で勝利して首位に浮上した。

EAST-Bの4位から6位については、いわきFCがヴァンフォーレ甲府に1-0で勝利し、勝ち点12で4位となった。藤枝MYFCはRB大宮アルディージャに2-1で勝利し、勝ち点12で5位。松本山雅FCはAC長野パルセイロに5-0で勝利し、勝ち点9で6位に位置している。

EAST-Bの下位である7位と10位については、ジュビロ磐田が北海道コンサドーレ札幌に0-1で敗れ、いまだ90分では未勝利。勝ち点5で7位となった。長野は松本に0-5で敗れ、勝ち点2で10位となっている。WEST-Bの下位である10位のギラヴァンツ北九州は、サガン鳥栖に0-1で敗れ、全敗の勝ち点0で10位となった。

SNSでは「宮崎、強いの？」「それにしても宮崎強ない？」「磐田はどうした」「テゲバ強っ！」「宮崎って去年までJ3やったんか。全グループ通して唯一の全勝はヤバいな」「宮崎強くない？」とコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）