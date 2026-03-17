上田綺世が2分間で2ゴールを決めて逆転勝利

オランダ1部フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世は現地時間3月15日、エールディビジ第27節のエクセルシオールとのダービーマッチ（2-1）に先発出場した。

逆転の2ゴールを挙げ、チームを勝利に導いたストライカーに対し、オランダ紙「de Volkskrant」は「上田のおかげで、怒りではなく安堵が広がった」と、その勝負強さを称賛している。

フェイエノールトは前半30分に先制を許すと、スタジアムからはファンによる激しいブーイングが飛び交う不穏な空気に包まれた。主力に負傷者が続出し、「惨めなプレー」と酷評されるほど苦戦を強いられた。しかし、この窮地を救ったのが背番号9だった。後半に入り、約2分間で立て続けに2ゴールを奪い、試合をひっくり返してみせた。

これに「de Volkskrant」は「上田のゴールのおかげで、フェイエノールトは切望されていた2位の座を維持した」と伝えている。さらに、12月初旬から約3か月間も無得点が続いていたことに触れながらも、「日本人のストライカーはここ数試合で再び調子を取り戻したようだ」と、エースの完全復活を確信するような記述で高く評価した。

勝利を決定づけた直後、苦境に立たされていたロビン・ファン・ペルシ監督が「目に見えて肩の荷が下りた」様子だったことも報じられている。同メディアは「1時間足らずの間に2分間で2回得点した」と綴り、日本代表FWの活躍が来季の欧州チャンピオンズリーグ（CL）出場権争いに踏みとどまる決定打になったと指摘している。

試合はそのまま2-1で終了。フェイエノールトは2位を死守したが、試合後もファンや選手に笑顔は少なかった。上田は前節のNACブレダ戦に続く2試合連続のマルチゴールを記録しており、公式戦直近2試合で4得点と驚異的な決定力を発揮している。次節に控えるアヤックスとの「デ・クラシケル」でも、その右足に大きな期待が懸かる。（FOOTBALL ZONE編集部）