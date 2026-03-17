『ひらやすみ』NHKで2027年1月放送 特報映像公開
テレビアニメ『ひらやすみ』が、2027年1月よりNHK総合テレビにて放送されることが決定した。あわせてティザービジュアルと特報映像が解禁された。
【動画】公開された『ひらやすみ』特報映像
ビジュアルでは本作の象徴でもある平屋の前で、バイクを押しながら歩くヒロトと、ばーちゃんの姿が印象的に描かれている。高く澄んだ空にぷかぷかと浮かんだ雲と共に、「ただいま おかえり」というキャッチコピーもそっと添えられている。
特報映像は、原作「ひらやすみ」の温かくどこか懐かしい空気感を、アニメのイラストや背景美術、音楽で丁寧に表現した内容になってる。
同作は、小学館の漫画雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ」にて、2021年4月から連載中で全世界累計発行部数150万部を突破している作品。主人公は、定職なし、恋人なし、普通ならあるはずの将来の不安も一切ない、お気楽な自由人のヒロト。彼は人柄のよさだけで、仲良くなった近所のおばあちゃん・和田はなえから、タダで一戸建ての平屋を譲り受ける。
その平屋で山形から美大進学のために上京してきた、18歳の従姉妹・小林なつみと2人暮らしをスタート。何気ない日常の中で、どこか懐かしさを感じる平屋での生活などが、いつしかヒロトの周りには仕事や人間関係、将来への漠然とした不安など、生きづらい“悩み”を抱えた人々が集うように。気ままなヒロトの生き方や阿佐ヶ谷を中心とした下町の風景を描いたストーリー。
連載開始されると瞬く間に「輝け！ブロスコミックアワード 2021」大賞を受賞。その後も「第27回手塚治虫文化賞」マンガ大賞や2022年「マンガ大賞」第3位にもノミネートされるなど、多くの漫画ファンより圧倒的な支持を受けている。さらに2024年には、イタリアで開催された欧州最大のポップカルチャーの祭典「ルッカコミックス＆ゲームズ2024」にて最優秀連載コミック賞を受賞し、国内外の業界関係者からもその魅力が広く認められた。
また、2025年秋に放送されたNHK夜ドラ「ひらやすみ」では、気ままなヒロトの生き方が優しく映し出された世界観が幅広い世代に愛され、大きな話題となった。
■スタッフ
・監督・シリーズ構成・脚本：末澤慧
・キャラクターデザイン：浅野直之
・美術監督：西村美香
・音楽：澤田かおり
・アニメーション制作：Production +h.
【動画】公開された『ひらやすみ』特報映像
ビジュアルでは本作の象徴でもある平屋の前で、バイクを押しながら歩くヒロトと、ばーちゃんの姿が印象的に描かれている。高く澄んだ空にぷかぷかと浮かんだ雲と共に、「ただいま おかえり」というキャッチコピーもそっと添えられている。
同作は、小学館の漫画雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ」にて、2021年4月から連載中で全世界累計発行部数150万部を突破している作品。主人公は、定職なし、恋人なし、普通ならあるはずの将来の不安も一切ない、お気楽な自由人のヒロト。彼は人柄のよさだけで、仲良くなった近所のおばあちゃん・和田はなえから、タダで一戸建ての平屋を譲り受ける。
その平屋で山形から美大進学のために上京してきた、18歳の従姉妹・小林なつみと2人暮らしをスタート。何気ない日常の中で、どこか懐かしさを感じる平屋での生活などが、いつしかヒロトの周りには仕事や人間関係、将来への漠然とした不安など、生きづらい“悩み”を抱えた人々が集うように。気ままなヒロトの生き方や阿佐ヶ谷を中心とした下町の風景を描いたストーリー。
連載開始されると瞬く間に「輝け！ブロスコミックアワード 2021」大賞を受賞。その後も「第27回手塚治虫文化賞」マンガ大賞や2022年「マンガ大賞」第3位にもノミネートされるなど、多くの漫画ファンより圧倒的な支持を受けている。さらに2024年には、イタリアで開催された欧州最大のポップカルチャーの祭典「ルッカコミックス＆ゲームズ2024」にて最優秀連載コミック賞を受賞し、国内外の業界関係者からもその魅力が広く認められた。
また、2025年秋に放送されたNHK夜ドラ「ひらやすみ」では、気ままなヒロトの生き方が優しく映し出された世界観が幅広い世代に愛され、大きな話題となった。
■スタッフ
・監督・シリーズ構成・脚本：末澤慧
・キャラクターデザイン：浅野直之
・美術監督：西村美香
・音楽：澤田かおり
・アニメーション制作：Production +h.
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