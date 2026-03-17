「放射7号」残りの区間も“暫定開通”へ

東京都第四建設事務所が練馬区で事業中の「放射第7号線（大泉）」について、2026年3月17日に未開通部約1kmを暫定的に交通開放します。途中にある墓地の移転問題を抱えている区間ですが、進展することとなりました。

【え…!?】これが「お墓を残して一部開通する幹線道路」です（地図／写真）

放射7号は、東京都心から関越道の練馬IC、外環道の大泉ICの先まで通じている幹線道路「目白通り」の延伸部にあたります。事業区間は、目白通りが途切れる大泉学園通りの「北園」交差点から、西東京市境までの約2kmです。

2025年2月には西半分の約1km（都道24号練馬所沢線から西東京市境の福泉寺通りまで）が部分開通。これにより西東京市内の既存開通部と接続し、三鷹や調布に通じる南北の4車線道路「伏見通り」（調布保谷線）に直結しました。

東側区間は墓地の移転が進まず、全線開通に至らないままの状態が続いていますが、今回は墓地の区間を残し、一部の車道や歩道を暫定開通させる形です。

約1kmのうちの東端にあたる「北園」交差点、および西端にあたる「諏訪神社北」交差点は車両通行止めのままで、クルマの通りぬけはできません。歩道については、墓地区間を除きほぼ開通となります。

周辺は狭い住宅街のため、高速道路を目指すような通過交通が今回の開通区間に入り込む想定はしていないと考えられます。墓地の部分の開通見込みはメドが立っていません。