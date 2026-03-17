「うちの子、語彙が少ないのでは？」「自分の意見をちゃんと言えない」‥‥‥。子どもの「言葉にする力」の衰えを危惧する声が増えています。文章の専門家・山口拓朗氏が著した『12歳までに身につけたい「ことば」にする力 こども言語化大全』（ダイヤモンド社）は、マンガと「言葉を使ったゲーム」を通じて、子ども（小学校低学年〜高学年）が楽しく言語化能力を身につけられる画期的な一冊。今回は、本書の中から、家族や友達同士でもりあがれる「語彙力」が身につくゲームを紹介します！ぜひ皆さんでやってみてください。

しりとりも「しばり」があると、難しい！

拙著『こども言語化大全』は小学生でもできる言語化力が上がるゲームを22個、載せています。

今回は、言語化力の3要素「語彙力」「具体化力」「伝達力」の中の、「語彙力」がアップする「必殺！しばり☆しりとり」を紹介したいと思います。

このゲームはしりとりにテーマ（しばり）をつけて楽しむものです。

普通のしりとりよりも頭を使うので、思考をじっくり巡らせながら、ことばを分類する力が育ち、条件があるからこそ工夫して答えを探すようになり、発想の柔軟さが育つ効果もあります。

もちろん、友達の答えから「そんなことばがあったんだ！」と学び、新しいことばや知識を得ることもできます。

ゲームのやり方は次の通り！

「必殺！しばり☆しりとり」のやり方

1 親と順番を決める

◆お題を出す親と、答えていく子の順番を決めよう。（時計回りなど）

2 テーマ（しばり）を決め、しりとりスタート！

◆親がテーマを決めよう。（例：2文字、乗り物など）

◆テーマに合ったことばをしりとりで順番に言おう。（例：2文字しばり。「とり→りす→すず」）。親も参加するよ。

◆濁点（゛）や半濁点（。）は取って続けてOK。「ん」で終わってもセーフ。次の人は好きなことばから始められるよ。

3 続けられなくなったらアウト

◆テーマに合わないことばを言ったり、30秒以内に答えられなかったりしたら負け。

◆負けた人は抜けていき、最後まで続けられた人が優勝！

やってみた！ 「必殺！しばり☆しりとり」（動画）

＊本記事は、山口拓朗著『12歳までに身につけたい「ことば」にする力 こども言語化大全』（ダイヤモンド社刊）の「マンガ」に加筆し、編集したものです。