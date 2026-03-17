米国のマーク・デローサ監督が１６日（日本時間１７日）、米フロリダ州マイアミのローンデポパークで決勝に向けての前日会見を行った。

前日１５日（同１６日）の準決勝ではドミニカ共和国に勝利。優勝候補同士の対決に競り勝って、世界一へ前進した。

同戦では米国が１点リードの９回２死三塁場面で、迎えたペルドモの打席のストライク判定について波紋が広がった。フルカウントからの最後のボール気味の球がまさかのストライク判定となり、ドミニカ共和国ナインはベンチで叫んだが、どうなることもなかった。

今季からは米大リーグでは「ロボット審判」こと自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）を導入。同システムは、原則として球審がボール、ストライク判定をするが、投手、捕手、打者が投球直後に帽子やヘルメットをたたくジェスチャーをしてチャレンジをすると、機械で判定される。各チームは毎試合２回のチャレンジ権を持ち、成功すれば回数は減らない制度になっている。

前日に続いてＷＢＣでのＡＢＳシステム導入について話題を振られたデローサ監督は「今後の野球界にとっていいものになる。次回のＷＢＣには導入されるだろうと思っています。私は導入に賛成です」と見解を示した。

１７日（日本時間１８日）の決勝は準決勝のイタリアとベネズエラの勝者と対戦する。１７年以来の世界一を目指す。