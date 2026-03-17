ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１７日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で「ホルムズ封鎖 日本の戦艦派遣は」が２位になったことを伝えた。この日は５万４４８１人がニュースを選び、ランキングが決定した。

番組では事実上封鎖状態となっているホルムズ海峡をめぐり、米国のドナルド・トランプ大統領が日本など複数国に艦船派遣などの支援を要求していることを紹介。高市早苗首相が１６日の参院予算委員会で「日本としてどのような対応が可能か法的観点も含めて総合的に検討を行っている最中でございます」としたこと、また１９日には日米首脳会談が控えていることを伝えた。

同局の宇賀神メグアナウンサーは「視聴者のみなさまからもさまざまな意見です」といい、「勝手に戦争を始めといて巻き込まないでほしい」「選択を間違えると日本にミサイルが飛んでくるかもしれない。慎重に考えて」「高市（早苗）総理がやるべきなのはトランプさんに戦争をやめさせることです」といった声を紹介した。