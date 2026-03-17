¼«Æ°±¿Å¾¤Ë¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢´ðÈ×ºÎÍÑ¡¡Æü»º¤ä¤¤¤¹¡¶¡¢BYD¤Ê¤É
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ï16Æü¡¢¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¸þ¤±¤Ë³«È¯¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¤ä¤¤¤¹¡¶¼«Æ°¼Ö¡¢Ãæ¹ñ¤ÎEVÂç¼êBYD¤Ê¤É¤¬ºÎÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤¬¡¢ÆÃÄê¤Î¾ò·ï²¼¤Ê¤é±¿Å¾¼ê¤Ê¤·¤ÇÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¡Ö¥ì¥Ù¥ë4¡×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤Î³«È¯¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¡£
¡¡¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¼ÖºÜÈ¾Æ³ÂÎ¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤òÅý¹ç¤·¤¿¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¸þ¤±´ðÈ×¡£É¸½àÀß·×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Å¸³«¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÏÊÆ¥¦¡¼¥Ð¡¼¤È¤âÄó·È¤ò³ÈÂç¤·¡¢¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤Ë¤è¤ëÇÛ¼Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò2027Ç¯Á°È¾¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç³«»Ï¤¹¤ë·×²è¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£