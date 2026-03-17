【WRC世界ラリー選手権】第3戦 サファリ・ラリー・ケニア

【映像】GRヤリス、信じられない姿で激走（実際の様子）

15日まで行われ日本人の勝田貴元が初優勝したWRC第3戦サファリ・ラリー・ケニア。大荒れとなった今大会、3日目には現在ランキングトップでトヨタのエースがサスペンションごとタイヤを引き摺りながら激走する物凄いシーンが見られ、ファンを驚かせている。

サファリは今季初のグラベル（未舗装路）ラリーだが、非常にシビアな路面状況でよく知られているイベントだ。「フェシュフェシュ」と呼ばれる粉末状の砂に覆われたステージや、岩や石が散見されるステージ、ぬかるんだ水たまりや泥の池が点在するステージなど、「速く走る」以前に完走することの難易度が高くなっている。

デイ2日目には路面の悪化を受けてSS3が中止になるなど、途中昨年以上に大荒れの展開となったなか、デイ2終了時点総合3位につけていたのが、トヨタのエース、エバンスだった。しかし、デイ3朝のSS11では2位にまで浮上したものの、SS13でエバンスのマシンは見るも無惨な姿に変貌してしまう。

サスペンションが根本から破損

映像で泥の海のようなぬかるみコースを走っていたエバンスのGRヤリスの後方を見ると、なんと右リアフェンダーやバンパーが大きく破損しており、タイヤが横になって引っかかっているように見える。どうやらサスペンションが根本から破損してしまったようだ。

それでも走り続ける姿を見せていたが、停車、そして外されたサスペンションが無惨にも地面に放置された映像も見られ、最終的にはデイリタイアとなりレッカー移動されていった。WRCの公式Xでも、「ウェールズ人の右リアサスペンションに損傷があり、SS13の終わりまでクルマを引きずっている」とセンセーショナルに紹介されていた。

残酷なシーンを目撃したファンからは、「うそだろ」「サスむき出し」「もげてはる」「ひでえもんだ」「こんな所走っちゃダメ」「田植えかな？」など、エバンスの悲運を嘆き、サファリの過酷なコンディションに驚く声が相次いだ。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権2026』／(C)WRC）