ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表のマーク・デローサ監督がスポーツ専門局ESPNの番組で、「WBCは、いずれシーズンの真ん中に移されることになると思う」と語った。

「もし大会がシーズンの真ん中に行われれば、選手たちはベストの状態で参加できる。全ての投手も出場できるし、誰もが本当に参加したいと思うはずだ。今は、選手がキャリアのどの段階にいるかによって事情が変わってくる。すでに大型契約を結んでいるかどうか、代理人の意向、球団の考え方…そうした要因があるため、出場を決断するのが難しい選手もいる。というのも、一度代表チームの輪の中に入れば、それが自分にとって最も重要なものになるからだ。そして、その気持ちを途中で切り替えるのは簡単ではない。だから、選手の健康という観点からも、また野球というスポーツの発展という意味でも、いずれこの大会はシーズンの真ん中に移すべきだと思う」

タイガースのタリク・スクバル投手は2026年シーズン終了後にフリーエージェント（FA）となる予定だ。ケガを防ぐため、今回のWBCでは1次ラウンドの1試合だけの登板にとどめた。この判断については愛国心を疑う声も上がり、何より本人自身が強いフラストレーションを感じている。