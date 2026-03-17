◆ＷＢＣ 準決勝 イタリア―ベネズエラ（１６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

イタリアのフランシスコ・セルベリ監督が１６日（日本時間１７日）、準決勝・ベネズエラ戦の試合前会見に臨んだ。

ベネズエラ出身ながら、イタリア出身の父を持つことでイタリア代表としてプレー経験もあるセルベリ監督。サッカー大国として知られるイタリアが今大会は快進撃を続けている。１次ラウンドで米国に勝利して１位突破すると、準々決勝ではプエルトリコを破った。指揮官は「今は５勝０敗と好調だが、次も勝って６勝にしたいですね」と意欲を示した。

初の決勝進出を目指して準決勝はベネズエラと戦う。これまでＷＢＣで対戦はあるが、一度も勝利したことはない。「私は選手としてベネズエラと４回対戦して、全て負けた。最後の試合ではカブレラにやられた」と振り返り、リベンジへ闘志を燃やした。

先発投手を直前でロレンゼン（ロッキーズ）からノラ（フィリーズ）に変更。３２歳右腕のノラはメキシコ戦に先発し５回を４安打無失点に抑えて勝利投手になっており、中４日のマウンドになる。フィリーズで通算１０９勝をマークしているが昨季は５勝１０敗だった。指揮官は変更理由について「直感です。今はノラが適任だと判断した。決断には私が責任を持つ」と期待を込めて送り出す。