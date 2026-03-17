みぞおちまで大胆露出、“ざっくり”衣装に視線集中…シュファに「ボタン留めて」「直視できない」の声

ガールズグループi-dleのシュファが、大胆な姿を披露した。

シュファは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】みぞおちまでザックリ…シュファ、大胆露出

公開された写真には、ヴィンテージ風のデニムセットアップをスタイリッシュに着こなしたシュファの姿が収められている。特に、みぞおち付近まで大胆に開いたトップスからは、彼女の代名詞とも言える透き通るような白い肌が覗き、視線を奪った。

カメラを見つめ優しく微笑む姿には、少女のような可憐さと大人の色香が共存しており、独特の神秘的なムードを放っている。

この投稿を見たファンからは、「ボタン留めて」「直視できない…」「息を呑むほど美しい」「女神」といった、驚きと称賛のコメントが殺到している。

（写真＝シュファInstagram）

なお、シュファが所属するi-dleは、3月21日にタイ・バンコクにてワールドツアー「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN BANGKOK」を開催する予定だ。

◇シュファ プロフィール

2000年1月6日生まれ、台湾出身。もともとは俳優を目指して台北の芸術高校・演劇科に通ったが、K-POPが流行しながら友人らとダンスを踊り、興味を持ったという。2018年5月にガールズグループi-dleのメンバーとしてデビュー。グループではサブボーカルを担っている。見た目は端正で清純だが、グループ内で最も活発で突拍子もなく、メンバーからは「4次元的」との評価も。