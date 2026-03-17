

南アフリカのブライレストランでは、焼きたての肉（右）とともにパップ（左）、チャカラカ（奥）を食べるのが一般的だ＝2021年10月23日、ヨハネスブルクのソウェト地区、遠藤雄司撮影

南アフリカの夏に欠かせないのが「ブライ」と呼ばれるバーベキュー。家族や友人が集まり、肉を焼きながら語り合う時間は、単なる食事を超えた国民文化として人々の生活に根付いている。

この記事は、朝日新聞（デジタル版）の連載「地球を食べる」で2021年11月8日に配信された記事を再構成してお届けしています。本編記事はこちらから

ブライのポイント3つ

南アの夏の風物詩。豚、鶏、牛など好みの肉を焼いて食べる。南ア風ソーセージ「ボーアウオース」も不可欠

トウモロコシ粉をお湯で練った「パップ」、野菜を炒めてスパイスで味付けした「チャカラカ」も重要なアイテム

ブライはオランダ系移民の子孫が話す言葉に由来するが、今では黒人、白人を問わず楽しまれている

もっと知りたい

1, 炭火焼きへのこだわり

伝統的に木や炭を使って肉を焼いてきたことから、ガスグリルは邪道扱いされるという。ブライの主催者は「ブライマスター」となって仕切る。日本の「鍋奉行」を思い起こさせる役割だ

2, 肉を支える名脇役たち

パップは淡泊な味わいで「白ご飯」のような主食。濃い味の肉を受け止めるのにピッタリの組み合わせだ。チャカラカはニンジン、タマネギ、豆などで調理されており、箸休めにちょうど良い

3, 火を囲んで集まる意味

ブライはアフリカーンスの「焼く」という言葉に語源があるとされる。ただ、焼いて食べるだけではなく、家族や知人の重要なコミュニケーションの場でもあり、「人と人を結びつける」という人もいた

記者の食レポ

炭火で焼いた濃い味付けの肉はうまみたっぷり。火を囲むことで自然と会話が生まれ、「人をつなぐ料理」なのだと実感した。南アの歴史、そして近年のコロナ禍での「孤食」を考えたとき、ブライの果たしている役割はとても大きいと思った

より詳しく知りたい人はこちら

南アフリカの夏の風物詩ブライ。自前のグリルでスパイスの利いた肉を焼く人たちで公園はにぎわっていた＝2021年10月23日、ヨハネスブルクのソウェト地区、遠藤雄司撮影

朝日新聞（デジタル）地球を食べる

南アフリカ人の夏の楽しみと言えば、「ブライ」と呼ばれるバーベキューだろう。家族や友人で庭や公園に集まっては好みの肉を焼き、酒を飲みながら食べる。南半球の南アフリカは今まさに夏が本格化し始めたところで、スーパーマーケットでは袋入りの木炭が積み上げられるようになった。

「肉を焼くだけじゃない」南アフリカのBBQ 人種超えた国民文化

関連記事はこちら

聖地に根付く異国の味 １月のクリスマス、深い縁をたどった

タピオカティーより「チェー」 ベトナムで愛されるぜんざいスイーツ

犬と一緒にトリュフ狩り 2万円でも詰めかける豪州人

エチオピア風サンドと寿司のカフェ 国際結婚が生んだ味

「地球をつまみ食い」シリーズ

世界中を飛び回る朝日新聞の記者が、各地の「食」を訪ね歩く名物コーナー「地球を食べる」。その中から「傑作」をコンパクトにお届けします。サクッと読んで会話のネタや就活の知識にも役立ちます。通勤や休憩中の“すきま時間”で、世界の「うまい」をつまみ食いしませんか？

◆シリーズの一覧はこちらから