「トランプ大統領のブレーン」ピーター・ティールが高市総理に会った「真の目的」

高市首相が「影のアメリカ大統領」と接触

「影のアメリカ大統領」と高市総理が3月5日、首相官邸で意見交換をしたというニュースに波紋が広がっている。米パランティア社の創業者ピーター・ティール氏だ。

米テック業界に詳しい作家の木澤佐登志氏によれば、ティール氏は「民主主義を否定し、国家も政治も不要」だと訴え、その過激な主張から「暗黒の思想家」の異名をもつ。テクノロジーの進歩を加速させ、人々の福祉よりも社会の変革を追求すべき―という考えの持ち主なのだ。

「実際、彼は国家から物理的に脱出する方法として、海上都市をつくる計画に投資しました。

ニュージーランドの市民権を取得し、広大な土地を買い取って自分のシェルターにする計画も進めています」（木澤氏）

海外には、莫大な資金と権力をふるい、自身の過激思想を具現化しようとするティール氏を危険視する声も多い。

狙いは日米首脳会談前の情報収集

彼はトランプ大統領のブレーンでもあるため、自身の投資会社ミスリル・キャピタルの社員だったJ・D・ヴァンスを副大統領に押し上げる力もあった。CIAの資金をもとに立ち上げた諜報企業のパランティア社は、今回のイラン攻撃にも深く関わったとされる。

折しも、19日には日米首脳会談が開かれる。

「高市総理に会いに来たということは、ティール氏がトランプの書簡を携えていたのは間違いない。総理としては、会談の前にトランプの情報を摑んでおきたかったのだろう」（自民党関係者）

じつは、パランティア社の日本法人は、以前から自民党や大使館に出入りしているという。

「しかし、（同社が）日本に売り込んでいるAIを導入すれば、日本の防衛システムはアメリカに筒抜けだ。国の機密情報も防衛費もすべて奪われてしまう」（同）

この男がどれほど危ういのか、高市総理は知っているのだろうか。

「週刊現代」2026年3月30日号より

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