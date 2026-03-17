グラン・カナリアの高みを望む特別仕様車

ベントレーモーターズ・ジャパンは3月10日、ラグジュアリーSUV『ベントレー・ベンテイガ』の特別仕様車『アルテナーラ・エディション』の受注を開始した。

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『ベンテイガ』の最高峰モデルとして設定された『アルテナーラ・エディション』の名前 は、グラン・カナリア島で最も高い標高に位置し、『ロケ・ベンテイガ（Roque Bentayga）』の頂を望む地として知られる『アルテナーラ（Artenara）』に由来するという。



ベントレー・ベンテイガの特別仕様車『アルテナーラ・エディション』発売。 ベントレー

『ベンテイガ・アルテナーラ・エディション』では、ロケ・ベンテイガの峰々がモチーフとして、フェイシアのエッチングやシートやドアへのレーザー加工によるパーフォレーションパターン、そしてウェルカムランプのプロジェクションで表現されている。

さらに、22インチのグレー＆ポリッシュ仕上げホイールやダブルダイヤモンドグリルなど、多くのマリナーオプションも標準装備とされ、フロントフェンダーのウイングベントにもダブルダイヤモンドモチーフとともに『Artenara EDITION』の専用バッジが配される。

エクステリアカラーは『ベルーガ（Beluga）』、『グラナイト（Granite）』、『ペール・ブロガー（Pale Brodgar）』、『グレイシャー・ホワイト（Glacier White）』、『シークイン・ブルー（Sequin Blue）』、『ダーク・サファイア（Dark Sapphire）』、『ヴァーダント（Verdant）』、『ハバナ（Havana）』の8色が用意され、ボディ同色のロア・ブライトウェアやトライカラー・インテリアなど、カラーとテクスチャーを調和させたキュレーションが特徴となっている。

ボディバリエーションは、標準（SWB）とエクステンデッドホイールベース（EWB）が用意され、パワートレインはSWBがV8またはV6ハイブリッド、EWBではV8が選択できる。

ベンテイガMY27の新要素

『ベンテイガ・アルテナーラ・エディション』は、ベンテイガ2027年モデル（MY27）のラインナップを象徴するハイライトでもある。

MY27ベンテイガでは、新たなボディカラーとして、ミッドブルーにグリーンのニュアンス織り交ぜたメタリックカラー『ダーク・ティール（Dark Teal）』が追加された。



ベントレー・ベンテイガ2027モデルに設定された新色『ダーク・ティール』と『23インチスーパーラックスホイール』。 ベントレー

また、注目の新装備として23インチの『スーパーラックスホイール（Super Lux）』も導入され、ベンテイガの『アズール』、『アルテナーラ・エディション』、『EWBマリナーモデル』で選択が可能となっている。