EV計画見直しの可能性

フィアットの『グランデ・パンダ』から、高性能なアバルトの派生モデルが誕生する見込みだ。これに伴い、アバルトが内燃機関への回帰を果たす可能性もある。

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アバルトの欧州向けラインナップには、小型車『500』とクロスオーバー『600』の高性能バージョンという2車種しかないが、いずれもEVのみだ。



フィアット・グランデ・パンダ

しかし、両モデルとも販売面で苦戦している。ブランド初のクロスオーバーモデル投入によりターゲットとなる顧客層を広げたにもかかわらず、例えば昨年の英国での販売台数はわずか291台にとどまった。これは、内燃機関搭載の『595』がまだ販売されていた2024年の1027台から大幅な減少となる。

フィアットもまた、EV需要の低迷に対応するため、当初はEV専用として設計された新型500のプラットフォームを改良し、ハイブリッドパワートレインに適応させた。一方、昨年登場したグランデ・パンダは、ステランティスが共有するコスト重視のスマートカー・プラットフォームを採用しており、市場に応じて純ガソリン、EV、ハイブリッドの各パワートレインが用意されている。

開発はもう始まっている？

フィアットは成長戦略の一環として、パンダ派生モデルのラインナップ拡充を目指している。アバルトにとっても、これは新たな分野に参入する好機となり得る。

ただし、AUTOCARの情報筋によると、同社はすでにグランデ・パンダの高性能バージョンの開発に着手しているものの、量産化の正式な承認はまだ得られていないという。



フィアット・グランデ・パンダ

アバルトおよびフィアットの欧州部門責任者ガエターノ・トレル氏はAUTOCARの取材で、高性能版グランデ・パンダに関する見通しについて問われた際、「確かにわたし達はアバルトの伝統を別の形で活用していくつもりです。現時点で言えるのはそれだけです」と語った。

このモデルのデザインコンセプトはすでに策定済みとみられるが、どのようなパワートレインを採用するかについては具体的な情報はない。スマートカー・プラットフォームを採用するモデル（シトロエンC3など）には、これまで高性能バージョンは存在しなかった。しかし、構造的には、今年後半にGTiモデルが投入予定の次期プジョー208などに採用されているSTLAスモール・プラットフォームと類似しており、より強力なパワートレインを搭載できる可能性はある。

愛好家が求めるアバルトとは

フィアットは昨年、グランデ・パンダ4×4のコンセプトカーを公開した。そのパワートレインの詳細は明らかにされていないものの、アバルトの幹部らは「電動化された革新的なリアアクスル」を搭載すると示唆している。フロントの内燃機関に加え、リアにも小型の電気モーターを搭載する可能性が高く、アバルトに求められる高い走行性能も実現できるかもしれない。

トレル氏、そしてフィアット兼アバルトのCEOであるオリヴィエ・フランソワ氏の両名は、顧客からの需要があるため、アバルトの内燃機関搭載モデルの再導入を検討していることを率直に認めた。



フィアット・グランデ・パンダ4×4コンセプト フィアット

フランソワ氏はAUTOCARに対し、「高い性能を実現するという点では、EVが最善の選択肢です。しかし、アバルトのお客様はエンジン音や純粋なドライビング・エクスペリエンスも求めており、わたし達はそうしたお客様のニーズを満たす方法を模索しています」と語った。

さらにトレル氏は次のように付け加えた。「アバルト愛好家と話すと、アバルトは単なるパフォーマンスブランドにとどまらず、常にチューニングブランドであったことがよくわかります。過去にアバルトを購入した人々は、エンジンをいじって改良するのを好んでいました。しかし、EVではそれができません」

「EVのアバルトは超高性能車ですが、アバルティスタ（アバルト乗り）はそれらに触れることも、手を加えることもできません。そこでわたし達は、再び内燃機関を搭載したアバルトを作ることを検討しているところですが、ふさわしいDNAを与えられる場合に限ります。技術的に可能であり、わたし達にその能力があるのであれば、実現するつもりです」