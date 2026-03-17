SNIDEL春コレクションを山下美月が着こなす♡新作ドレスやセットアップ登場

レディースブランド「SNIDEL（スナイデル）」から、女優・山下美月さんが着こなす「SNIDEL SPRING COLLECTION」が公開されました。春らしい軽やかさと女性らしさを兼ね備えたコレクションは、見ているだけで気分が高まるラインナップ♡2026年3月16日(月)12:00（正午）より、オフィシャルオンラインストアやUSAGI ONLINE、MASH STOREアプリにてWEB先行販売がスタート。新しい季節を彩る、ポジティブな春スタイルに注目です。

山下美月が魅せる春コーデ

今回のコレクションでは、フェミニンで華やかなドレススタイルや、洗練されたレイヤードコーデなど、春の装いを楽しめるスタイリングが登場。

山下美月さんが着こなすことで、SNIDELらしい女性らしさとトレンド感がより引き立つルックに仕上がっています。

柔らかなシルエットや上品なディテールが特徴で、春のお出かけやデートコーデにもぴったり。軽やかな素材感と華やかなデザインで、ポジティブな気分を演出してくれるコレクションです。

Maison de FLEUR×ポケピース初コレクション♡大人可愛い限定アイテム

春の最新アイテムラインナップ

・Dress 価格：39,600円

・Shoes 価格：16,500円

・Bag 価格：12,980円

・Blouse 価格：15,950円

・Inner 価格：18,920円

・Pants 価格：15,400円

・Jacket 価格：23,980円

・Pierced earrings 価格：4,400円

・Shoes 価格：16,500円

・Bag 価格：16,500円

・Dress 価格：24,750円

・Shoes 価格：16,500円

・Shoes 価格：16,500円

・Dress 価格：26,950円

・Tops 価格：13,970円

・Shoes 価格：17,930円

・Tops 価格：14,960円

・Inner 価格：14,960円

・Skirt 価格：20,900円

・Shoes 価格：16,500円

・Tops 価格：14,960円

・Pants 価格：12,980円

・Pierced earrings 価格：4,950円

コレクションでは、ドレスやブラウス、パンツなど幅広いアイテムが登場します。

WEB先行発売：3月16日(月)12:00（正午）

店頭発売：3月中旬以降発売予定

販売場所：SNIDELオフィシャルオンラインストア／USAGI ONLINE／MASH STOREアプリ／SNIDEL全国店舗

※全て税込価格表記

春のおしゃれをSNIDELで

SNIDELの「SPRING COLLECTION」は、山下美月さんが魅せるフェミニンで洗練された春スタイルが魅力のコレクション。

ドレスからカジュアルなトップスまで幅広いアイテムが揃い、さまざまなシーンで活躍してくれます♡

春のおしゃれを楽しみたい方は、ぜひWEB先行販売をチェックしてみてください。お気に入りの一着で、気分が高まる春コーデを取り入れてみてはいかがでしょうか♪