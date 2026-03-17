カブス・鈴木誠也外野手（31＝カブス）が16日（日本時間17日）、アリゾナ州メサのキャンプ地に再合流。球団施設で右膝のMRI検査を受けていることが分かった。スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のパトリック・ムーニー記者は自身のXで「医師の診察を受けた後、怪我の程度を調べるため、右膝のMRI検査を受けています」と投稿した。

鈴木は侍ジャパンの一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場。15日（同16日）の準々決勝・ベネズエラ戦の初回、二盗を試み、ヘッドスライディングをした際に右膝を痛め、途中交代した。

1次ラウンドでは7日の韓国戦で2打席連続本塁打を放つなど、持ち味の打撃力でチームに貢献。打率.333、2本塁打、5打点を記録した。出場した全4試合で中堅を守り、選手起用に幅を持たせる活躍を見せた。

敗戦から一夜明けた16日（同17日）に自身のインスタグラムを更新。連覇を逃したことに「期待に応えられず申し訳ない気持ちです」と心境をつづり「ただ日本のファンの皆さんの前でプレー出来たこと、そして皆さんの大声援の中プレー出来たこと本当に嬉しく思います」と振り返った。