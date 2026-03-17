子どもの頃、どんな夢を描いていましたか。令和の小中学生はいま、どんな職業に憧れているのでしょうか。



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ニフティ株式会社が運営する「ニフティキッズ」が発表した、なりたい職業に関するアンケート調査によると、なりたい職業1位は小学生は「イラストレーター」、中学生は「ミュージシャン・音楽家」でした。一方、10年後になくなりそうな仕事には「翻訳家」「電車・バスの運転手」が挙げられました。AIやロボットによる代用可能とみなされているようです。



調査は、小中学生を対象に2025年12月にインターネットで実施されました。



最初に「なりたい職業は？」と聞いたところ、小学生は「ある」が95.2％、「ない」は4.6％でした。中学生は「ある」は89.2％、「ない」は10.7％でした。



どんな職業になりたいか尋ねたところ、小学生に最も人気は「イラストレーター」（7.5％）でした。上位には「Vtuber」（5.4％）や「アイドル」（4.8％）が挙げられました。中学生に最も人気の職業は「ミュージシャン・音楽家」（6.8％）で、次いで「学校の先生」（5.9％）、「VTuber」（5.2％）、「イラストレーター」（4.9％）でした。「保育園・幼稚園の先生」（4.7％）など小学生と比べて教育関係の仕事も支持されました。



理由やきっかけについては、小学生は「好きなことだから」（63.4％）が最も多く、次に「目標にしている人がいるから」（36.6％）でした。「自分に向いてると思うから」（35.5％）と答える人もいました。中学生は「好きなことだから」（63.2％）に続き、「自分に向いてると思うから」（36.2％）、「人の役に立ちたいから」（31.4％）でした。



「目標にしている人がいるから」と回答した人に具体例を尋ねたところ、以下のような回答がありました。



・HANAのメンバー！アイドル目指す！

・1人の時にいつも話してかけてくれる先生

・医療作品『コウノドリ』の助産師さんたち

・旅行に行った時に見たキャビンアテンダント

・東大生で司法試験に一発で受かった従兄



この他にも、家族や親戚、学校、病院、習い事など、身近な場所で出会う大人を目標にしている意見が寄せられました。特に「優しく接してもらえた」「親身になってくれた」などの経験から、相手の職業へ憧れる気持ちが生まれやすいようです。

また「旅行中に会ったCA」や「動物園の飼育員」をはじめ、働いてる姿に憧れるケースや、マンガやアニメの登場人物、芸能人、作家、配信者などが挙げられました。



次に「なくなってしまうと思う職業はどれ？」と尋ねると「あると思う」は74.1％、「ないと思う」は25.9％でした。



1位が「翻訳家」（54.4％）、2位が「電車・バスの運転手」（35.4％）、3位は「アナウンサー・テレビキャスター」（16.0％）でした。一方、「芸能人」（0.6％）や「スポーツ選手」（0.2％）などAIにはできないと考えられる仕事が下位となりました。



「仕事とは、どんなものだと思う？」と尋ねたところ、最も支持を集めたのは「人の役に立つこと」（41.7％）でした。次に「お金を稼ぐこと」（23.5％）「自分の好きなことをすること」（15.0％）でした。



その他の意見には、「人生を豊かにすること」「大変だけどやりがいを感じられる素晴らしいもの」など仕事にポジティブな印象を抱いていました。一方、仕事を「生きていくための命綱」「税金を納めるためにやらなければいけないこと」と、現実的に捉える意見もありました。



【出典】ニフティキッズ／「なりたい職業」に関するアンケート調査