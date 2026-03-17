2位「吉野ヶ里」を抑えた1位は？ 好き＆行ってみたい「佐賀県の道の駅」ランキング！【2026年調査】
日差しが少しずつ春めいてきたこの時期は、旬の食材や地元の特産品を求めてドライブへ出かけたくなります。活気あふれる直売所や、その土地ならではの絶品グルメが楽しめる人気の拠点をチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年2月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「佐賀県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「佐賀で最も人気が高く、旅の目的地にしたいランキング1位にも選ばれた道の駅で、広い物産館やレストラン、展望スペースがあり、佐賀平野から雲仙までの景色を一望でき、地元の農産物・加工品・お土産も豊富だからです」（60代女性／愛知県）、「歴史的な観光も楽しめそうなので」（50代男性／東京都）、「有名な吉野ヶ里歴史公園のすぐ近くにあり、歴史観光とセットで立ち寄るのにとても便利そうだからです。地元の新鮮な野菜や果物などの特産品がたくさん揃っていると聞いたので、お土産選びを楽しみたいです」（20代男性／長野県）といった声が集まりました。
回答者からは「焼き物の街・伊万里ならではの陶磁器など楽しめるからです」（20代女性／静岡県）、「伊万里牛を使ったグルメを楽しめるから」（40代女性／神奈川県）、「伊万里焼のお皿などお土産で欲しいなと思った」（30代女性／山梨県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年2月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「佐賀県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：吉野ヶ里（吉野ヶ里町）／49票脊振山地の南麓に位置する「道の駅 吉野ヶ里（さざんか千坊館）」が2位にランクイン。佐賀平野を一望できる眺望のよさが自慢で、天気のいい日には雲仙普賢岳まで見渡せます。東脊振トンネルから湧き出る脊振山系の天然水が無料で汲めるスポットがあり、この水を使った焼きたてパンやスイーツも人気。地元の新鮮な野菜が並ぶ直売所も活気にあふれています。
回答者からは「佐賀で最も人気が高く、旅の目的地にしたいランキング1位にも選ばれた道の駅で、広い物産館やレストラン、展望スペースがあり、佐賀平野から雲仙までの景色を一望でき、地元の農産物・加工品・お土産も豊富だからです」（60代女性／愛知県）、「歴史的な観光も楽しめそうなので」（50代男性／東京都）、「有名な吉野ヶ里歴史公園のすぐ近くにあり、歴史観光とセットで立ち寄るのにとても便利そうだからです。地元の新鮮な野菜や果物などの特産品がたくさん揃っていると聞いたので、お土産選びを楽しみたいです」（20代男性／長野県）といった声が集まりました。
1位：伊万里（伊万里市）／52票1位は「道の駅 伊万里（伊万里ふるさと村）」です。伊万里焼の産地として知られるエリアにあり、高級ブランドの「伊万里牛」をリーズナブルに味わえるレストランや直売所が大人気。伊万里梨などの季節のフルーツも豊富で、年間を通して多くの観光客が訪れます。陶磁器の文化と豊かな食、両方の魅力を一度に堪能できるスポットです。
回答者からは「焼き物の街・伊万里ならではの陶磁器など楽しめるからです」（20代女性／静岡県）、「伊万里牛を使ったグルメを楽しめるから」（40代女性／神奈川県）、「伊万里焼のお皿などお土産で欲しいなと思った」（30代女性／山梨県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)