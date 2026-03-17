セオリーの先にある「対応力」を養う…勝亦陽一教授が提唱する“あえて崩す”1人練習の価値

野球のフライ捕球において、基本は「顔の横で捕ること」と教わる。しかし、試合中の打球は常に理想的な位置へ飛んでくるとは限らない。東京農業大学の勝亦陽一教授は、低学年の選手に対し、“セオリー”から外れた「不自然な体勢」での練習を勧める。自分で投げて捕るだけのシンプルな1人練習が、守備のセンスを劇的に向上させるという。

勝亦教授が提案するドリルの基本は「ジャンプキャッチ」だ。ボールを上に投げたら、着地してから捕るのではなく、必ず「空中」で捕球する。これだけでも空中でのバランス感覚が養われるが、本質はその先の「応用」にある。ボールを上げている間に地面を手で触れたり、体を半回転させたりといった動作をあえて加える。こうした「別の動作を挟む負荷」が、落下地点を予測し、正確にグラブを出すための脳と体の連動性を研ぎ澄ませていく。

「顔の横で捕るのが理想だが、そこだけでしか捕れないのは不十分」と勝亦教授は説く。へその前、地面ギリギリ、あるいはジャンプして手を伸ばした先など、あえて様々な位置で捕ることで、真正面以外の難しい打球にも自然と体が反応できるようになる。多種多様な状況に即応できる「引き出し」を増やすことが、成長段階の子供たちにとって最も重要だ。

この練習の最大のメリットは、1人で場所を選ばず「とにかくたくさんトライできる」点にある。回数を重ねる中で、選手は自分なりにボールとの距離感や捕球のコツを掴んでいく。成功も失敗もすべてが“データ”となり、守備の土台となっていく。

「まずは楽しみながら、いろんなキャッチの仕方に挑戦してほしい」。勝亦教授の言葉通り、遊びの延長で体を動かし続けることが、結果としてどんな打球にも対応できる“守備のスペシャリスト”への第一歩となる。地味な繰り返しを、どれだけ「面白く、多様に」できるか。それがフライ上達の近道だ。（First-Pitch編集部）