ホルムズ海峡の事実上の封鎖による原油価格の高騰で、今後、食品や日用品など幅広い品目が値上がりする可能性が出てきた。

原油由来の製品以外でも、輸送費や電気料金などの高騰が予測されるためだ。（中山知香）

輸送費

「コスト高はできる限り企業努力で吸収したいが、限界がある」。横浜市保土ヶ谷区の「スーパーセルシオ和田町店」の食品バイヤー久保田浩二さん（５０）はため息をつく。原油高による輸送費は既に膨らんでおり、今後、商品の仕入れ価格の上昇も懸念されるという。

野村総合研究所の木内登英氏の試算では、原油価格が約３割上昇すると、キャベツの価格は４・５％上昇し、肉全般で１・８％、魚で２％前後の値上がりが見込まれるなど、食卓にも広範な影響が及ぶ。輸送費や電気代などの費用増が見込まれるためだ。

石油化学製品を素材に使う日用品は、さらに影響が大きい。家庭用洗剤では９・６％、シャンプーで６・８％の価格上昇が見込まれる。物価は１年間で０・３１％押し上げられる。

パンやパスタなど、幅広い食品に使われる小麦も今後、値上がりする可能性がある。

国際価格の指標となる米シカゴ商品取引所の小麦の先物相場は、今月９日に一時、１ブッシェル＝６・４ドル台をつけた。年初より２割強高い価格だ。主産地の米国で少雨による作柄不良が懸念される中、輸送費用の増加などで今後さらに値上がりする可能性が出ている。円安傾向も国内価格の上昇を促す要因となっている。

減産

出光興産は１６日、千葉県市原市と山口県周南市の事業所にあるエチレン生産設備で減産を始めたと明らかにした。エチレンの主な原料である原油由来のナフサは、４割を中東から輸入している。

三井化学なども減産を行っていることをこれまでに明らかにしており、国内大手の製造設備計１２基のうち、少なくとも６基で減産を行っていることになる。エチレンを使う合成樹脂は値上がりしており、食品容器などの原材料費を押し上げている。

第一生命経済研究所の熊野英生氏は「原油高の影響が店頭価格に反映されるのは３か月から半年後となる見通しだ。石油備蓄の放出などで、供給制約の緩和も期待できる」として、事態を冷静に見守る必要があると指摘する。