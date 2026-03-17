パッティングの精度を劇的に上げる為に必要な感性とは！？

パッティングの精度を上げる為に必要なこと

読む感性を育むには予想と実証を繰り返すべし

パッティングの精度を上げるには、グリーンを読む感性が必要です。いかにいいアドレスでいいストロークができたとしても、読みが外れていたらカップに寄ったり、入ることはないからです。

ではどうすれば、グリーンを読む力がつくか?スキルアップするために大事なのは、予想と実証を繰り返すことです。カップまで下っているのか上っているのか。また、フックするのかスライスするのか。そしてその予想も、「少し下っているかな?」、「軽くフックするかも……」というような曖昧な予想ではいけません。グリーンが速い場合は、普通に打ったときと比べて何倍くらい転がるのか、スライスならカップ何個分曲がるのかをきちんと予想することが重要なポイントになります。

そして次の段階として、その予想が合っているかどうかを、実際にパッティングをして確認します。これが実証です。この時点では、カップインするかどうかはそれほど重要ではありません。予想通りならそれで結構ですが、「たまたま、偶然入った」は、あまり意味がないからです。

ここで大事なのは、予想と現実がどれだけズレているかを知ること。そのためには予想した通りに打てる技術を家練で磨いておくことです。「読んでも読んだ通りに打てない……」、「アドバイスをもらってもその感じで打てない……」。これでは実証ができないので、いつまで経っても読みの感性は育たないのです。

【出典】『とことん上手くなる! パッティング家練メソッド』著者：松本哲也